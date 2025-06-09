空軍雷達站共諜案 銀樓業者涉助非法匯兌遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）檢調偵辦國防部某空軍雷達站共諜案，已起訴涉交付機密給遭中國滲透黃姓錢莊業者的3名現役軍士官。至於過程中涉助非法匯兌的許姓銀樓業者，今天也遭橋檢起訴並建請重判4年。

橋頭地檢署今天上午指出，檢調偵辦軍人洩密案，查獲地下錢莊業者遭中國吸收後，涉放貸給現役軍人換取機密情資，除了黃姓錢莊業者的胞妹及3名現役軍士官共4人已遭高雄高分檢依違反國安法起訴，橋檢另查出許姓銀樓業者涉及非法匯兌，今天依涉犯非法辦理國內外匯兌業務罪嫌起訴，建請橋頭地方法院從重量刑4年有期徒刑，依法聲請沒收或追徵其犯罪所得。

檢方調查，黃姓男子自民國108年間起受綽號「勇哥」的中國派遣人員王姓男子指示，在台針對現役軍人經營放貸業務，利用網際網路資訊廣告，刻意接觸缺錢軍、士官，誘使國軍官兵刺蒐、交付漢光演習等國軍機密。

黃男111年7月至8月間指示胞妹前往許姓男子經營銀樓，領取王男循地下匯兌管道所匯入的新台幣100多萬元現金，作為替中國發展組織資金，隨後再轉提供給賴姓憲兵中士、陳姓空軍上尉、陳姓空軍上士等人，作為提供國家機密文件賄賂對價。

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其中，黃男胞妹等人遭橋頭地檢署羈押後，涉犯國家安全法部分移由台灣高等檢察署高雄檢察分署偵查後提起公訴。黃男則因未到案，目前正通緝中。

檢方另查出許男身為銀樓負責人，卻自110年3月19日起至112年10月23日止，透過指定銀行帳戶或於銀樓當面收受現金後，再將折算匯率後的人民幣款項，匯至委託人指定的中國帳戶；或反向操作，自中國收受人民幣後匯新台幣至國內帳戶，非法交易對象多達10多人，涉及金額龐大，且收取手續費圖利，屬職業性、營業性非法匯兌行為。（編輯：黃名璽）1140609