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兄弟檔當舖發展共諜組織 被吸收軍人最重判10年2月

2025/5/28 11:47
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）許姓兄弟檔涉嫌發展組織，透過當舖等管道利誘有資金需求現役軍人蒐集情資，台灣高等法院台南分院今天分別判2人7年10月、7年4月徒刑，同案被告8名軍人最重判10年2月。

高檢署台南分署從去年4月開始偵辦共諜案，先後執行4波搜索共29個處所，查扣9項軍事機密資料及1項公務秘密資料等，主嫌許姓兄弟、孫姓男子3人陸續遭羈押禁見。

檢方於去年9月偵結，將許姓兄弟等15人以違反國家安全法、貪污治罪條例等罪嫌起訴；8名現役軍人以違反陸海空軍刑法及貪污治罪條例等罪嫌起訴，台南高分院今天宣判，許姓兄弟分別判7年10月、7年4月徒刑，8名軍人分別判2年6月至10年2月不等徒刑。全案可上訴。

檢方起訴指出，許姓兄弟多次前往中國澳門及廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區（珠海橫琴專區），民國110年9月結識在澳門擔任賭場廳主，也在珠海橫琴專區設置公司行號，且蒐集台灣軍事情報的「龍哥」、「威哥」等人。

許姓兄弟遭對方吸收後，111年1月起以每吸收1名現役軍人可獲得新台幣2000元至3萬元不等報酬，利誘孫姓男子等13人，再透過網路借貸公司、當舖等尋找有資金需求的負債軍人。

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檢方指出，許姓兄弟操控共諜集團，共接觸21名現役軍人，其中蔡姓等8名軍人同意合作刺蒐軍事情資，交給許姓兄弟、孫男翻拍，以手機通訊軟體傳送給「龍哥」等人，再給付現役軍人每月或每次等同軍餉賄賂。

檢方統計，許姓兄弟2年多來犯罪所得超過397萬元、孫男26萬餘元，其他非軍人被告分別是3萬元至5萬元，現役軍人分別是1萬元至19萬餘元，行賄總額約500萬元，涉案軍人軍種涵蓋陸、海、空軍及海洋委員會海巡署，軍營地點分布在台灣北、中、南、東各地，軍階有上尉、士官及士兵。（編輯：陳仁華）1140528

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