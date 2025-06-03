傳共諜APP洩密 民進黨：新進黨工須背景調查

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（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨多名黨工涉共諜案，鏡週刊今天報導指，涉案人使用中國特製的間諜APP，將機密資料、行程等訊息回傳至中國。民進黨發言人吳崢今天表示，黨中央強化內部機制，如新進人員的背景調查，若確定到職，就必須填報家人是否有在中國經商等情事的表單。

鏡週刊報導指，檢調調查發現，民進黨前黨工黃取榮等人的手機裡，有一款由中國研發特製的加密APP，黃藉此APP與中國聯絡，並傳送機密檔案，不只讓總統賴清德在副總統任內出訪巴拉圭時下榻飯店及行程全都被掌握，就連副總統蕭美琴手機號碼及相關通訊錄等個資也外洩。

吳崢今天接受媒體訪問表示，民進黨作為台灣社會的執政黨，又堅定主張捍衛台灣主權、反對中共滲透，必然會成為中國進行情報戰、滲透作戰重點標的，也是需要嚴肅面對的議題。

他說，黨中央在這幾波事件曝光後，陸續展開內部強化機制，不論是黨公職出國的報備、事後報告、強化國安意識教育，或針對內部新進人員的背景調查，都在制度面持續強化精進。確定到職的黨工，就必須填報家人是否有在中國經商等情事的表單。

對於藍營要求撤換國安團隊，吳崢說，黨中央對被滲透的風險做內控精進與強化，相信國安團隊也會有相應處置。

吳崢表示，這幾起共諜案有共同點，被接觸的對象可能是過去赴中國經商發展，在中國期間被中方接觸滲透，顯示在中國本土的接觸，還是中國滲透最主要手段。

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吳崢認為，與其討論國安團隊是否撤換，當務之急應該是把國安漏洞補起來，立委赴中也要報備監管。

他說，立委去中國在法制面上完全空白，立委可以接觸國家機密，但去中國見了哪些人、有哪些行程、有沒有跟中國黨政軍交流，現在完全沒有法律工具可納管，這塊才是該討論的國安機制強化，不分黨派都要支持。（編輯：楊蘭軒）1140603