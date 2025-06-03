府：因應威權威脅 各項國安法制強化韌性刻不容緩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北3日電）傳出中國研發「共諜APP」，不僅總統賴清德行程被掌握，連副總統蕭美琴的個人行動電話與相關通訊錄也被洩露給中國。總統府發言人郭雅慧今天表示，不評論司法偵辦中個案。但各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。

民進黨多名黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會主委賴瑞隆今天說，中評會日前一致決議，將5名涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓予以除名並開除黨籍。針對總統府、民進黨被揭露「共諜」滲透，北檢查出多名涉案人員羈押調查中。

「鏡週刊」今天報導，中國甚至研發「共諜APP」作為滲透台灣的科技新招，當共諜取得國家機密資料即是以該款APP回傳，不僅賴清德總統出訪飯店、行程都被掌握，連副總統蕭美琴的個人行動電話與相關通訊錄，也被洩露給中國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有關媒體詢問共諜案涉及機敏資訊一事，總統府發言人郭雅慧下午表示，基於權力分立及對司法權的尊重，不會對司法偵辦中的個案進行評論。惟任何人無論黨派背景，只要涉犯背棄國家，配合境外敵對勢力，做出傷害全民的罪行，都應受到國家最嚴厲制裁，這是總統府不變的立場。

她表示，有鑒於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結國人抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。（編輯：翟思嘉）1140603