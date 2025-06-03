傳共諜APP洩情資 吳思瑤痛心黨內涉案籲修國安法制

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（中央社記者王揚宇台北3日電）週刊報導檢調偵辦綠營幕僚共諜案時，發現中國研發的間諜APP。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天對民進黨人員涉案深感痛心，強調對於共諜要事前防範、事後重罰，呼籲在野不要擋國安法案修法，「國安法制一定要修。」

鏡週刊報導，檢調偵辦綠營幕僚共諜案時，發現涉案人員手機有一款中國研發的加密APP，犯嫌以此APP向中國聯絡並傳送機密檔案，致使總統賴清德在副總統任內出訪巴拉圭的行程被掌握，副總統蕭美琴的手機號碼等個資也外洩。

吳思瑤在立法院接受媒體聯訪表示，對於民進黨內部從政人員涉案，被滲透、被利用，深感痛心。民進黨已明確地將每一位都開除且移送偵辦、國安調查，絕不寬貸。

吳思瑤說，媒體揭露相關訊息，是因為民進黨負責任移送檢調偵辦、透過國安體系徹查，才揭露「原來共諜離我們這麼近」，共諜的作為這麼駭人聽聞、可怕，甚至可能危及國家元首的維安、總統與副總統的生命安全。

吳思瑤表示，透過國安調查，揭露中共研發出一套相對進步的APP系統，用來跟台灣內部幾個共諜傳送國安機密，流出總統府及重要官員、國家元首的行程。各界可以想想，共諜滲透是有可能發生危及國家元首安全情形，這是嚴肅課題。

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她說，民進黨團已慎重提出國安10法的修正，賴總統提出國安17項作為，行政部門跟國安部門也全面盤點、精進法規。要防共諜就要完備法制，希望藍白立委不要再擋國安法案。

吳思瑤說，立法院現在是延會的時間，也是坊間所稱的「垃圾時間」，希望立院能做一些有利國家的事，趕快審國安法案、強化國安，對於共諜滲透進行有效的事前防範及事後重罰，國安法制一定要修。（編輯：萬淑彰）1140603