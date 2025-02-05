空軍雷達站共諜案 涉案現役士官等4人遭起訴

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（中央社記者張已亷高雄5日電）國防部某空軍雷達站共諜案，3名現役士官涉交付漢光演習等國軍機密給疑遭中國滲透的黃姓錢莊業者，經高雄高分檢偵結，依涉犯國安法等罪嫌起訴黃男胞妹及現役士官等4人，另通緝在逃黃男。

高等檢察署高雄檢察分署今天發布新聞稿指出，黃男自民國108年間起，受中國派遣人員綽號「勇哥」男子指示，在台以開設地下錢莊為幌，針對現役軍人經營放貸業務，利用網際網路資訊廣告，刻意接觸急切需要錢財的軍、士官。

檢方指出，黃男藉由代為免除賭債並給工作獎金等方式，誘使國軍官兵刺蒐、交付漢光演習等國軍機密。後經軍、調單位掌握情資，報檢方指揮偵辦後，自112年12月至113年9月間起陸續搜索41處所，橋頭地方法院去年1月裁定涉案士官等人羈押。

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檢方表示，針對扣案物證進行數位鑑識及勘驗，查證相關供述證據及通信監察紀錄與金融帳戶交易明細後，認為黃男胞妹及現役陳姓、胡姓士官等4人，涉犯國家安全法、國家機密保護法、洗錢防制法、貪污治罪條例等罪嫌，3日偵查終結提起公訴。

全案起因國防部一處空軍雷達站遭人檢舉陳姓、胡姓士官因向地下錢莊借款數萬元無力償還，動起歪腦筋，洩漏經手的公務和移防等軍事機密，給和中國情報機關關係密切的錢莊換取報酬，遭檢方依國安法等罪嫌向法院聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1140205