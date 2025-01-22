退將高安國涉以武裝組織作中共襲台內應 高檢署起訴建請從重量刑

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）退役陸軍中將高安國涉收受中共資金，在台整建武裝組織，策劃顛覆政府的作戰計畫，作為中共襲台內應，共計犯罪所得962萬餘元，高檢署日前以國安法發展組織罪起訴高安國等6人。

台灣高等檢察署指出，高安國、劉姓女友、侯姓男子、張姓軍人（退役軍人）、陳姓男子、邱姓男子（退役軍人）等6人，涉犯國家安全法為大陸地區發起、發展組織罪，6名在押被告移審後，由台灣高等法院審理，均裁定羈押禁見。

高檢署新聞稿指出，高安國以中將副指揮官之階退役，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，並與劉女、時任台灣軍政府發言人的侯男，於民國108年間假藉各式交流為名往來兩岸，並被中共情報工作人員吸收。

109年間，法務部調查局國家安全維護工作站獲報，高安國等人涉嫌謀議為中共在台發展組織：111年間，國防部政治作戰局也接獲內部軍人檢舉高安國涉發展組織。

案經高檢署、台北地檢署、調查局、刑事局、國防部軍事安全總隊、國防部政治作戰局等單位，共同組成國安團隊，113年11月間執行2波搜索行動，共計搜索26處所，訊問相關人共47人，前後聲押禁見高安國等6名被告獲准。

檢調查出，高男、劉女涉嫌向中共軍情人員索取資金挹注，在台整建成立武裝組織、工作據點等，並把昔日軍中同僚、部屬納入顛覆政府的作戰計畫成員，密謀在中共武力攻台時作為內應。

檢調追查出，侯男則涉嫌吸收張男、陳男、邱男等人，以接觸、發展現役軍人，涉嫌刺探、收集軍中機敏資料及觀蒐軍事要塞戰略部署資訊。

檢調也查出，侯男與陳男於113年9月間召集組織成員，涉嫌使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將成果向中共回報。

經檢調估計，高安國與劉女從中共收受的人民幣、美元與新台幣等犯罪所得，換算約為新台幣483萬餘元，侯男300萬多元張男120萬多元，陳男50萬多元，邱男9萬多元，共計962萬多元。

高檢署指出，高安國身為台灣陸軍高階將領，長期受到國家栽培、委以重任，終以中將副指揮官之階退役，對國家應負有更高的忠誠義務，卻為貪圖私利，未能嚴守分寸。

高檢署進一步表示，高安國、劉女發起組織，向中共軍情人員索取資金挹注，在台整建武裝組織，於中共武力攻台時充當武裝內應，從事破壞國家社會安定，推動各項計畫作為，並物色、接觸、拉攏、吸收退役、現役軍人。

至於同案被告侯男、張男、陳男、邱男，高檢署說，為圖個人私利，為中共在台發展組織據點，藉拓展軍警裝備業務之便，從中物色、接觸、吸收現役軍人，並刺探、收集軍中資料及軍事要地環境資訊，嚴重危害國家社會安定。

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高檢署說，高安國、劉女使國家安全置於難以預料的危險狀態，建請法院從重量刑，量處高安國有期徒刑10年以上之刑，劉女有期徒刑8年以上之刑；至於同案被告侯男則量處有期徒刑6年以上之刑，張男有期徒刑8年以上之刑，陳男有期徒刑4年6月以上之刑、邱男有期徒刑3年5月以上之刑。

高檢署強調，國家安全是民主基石，針對任何危害國家安全案件，均秉持縝密蒐證、勿枉勿縱的原則。調查局也說，中共投入大量金錢與資源，以多元滲透管道及手法，指示、誘吸親「中」團體在台發展協力組織及武裝內應網絡等作為，將持續與各國安團隊密切合作，全力捍衛國家安全。（編輯：張銘坤）1140122