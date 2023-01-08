學者：中共諜報從國軍退役人員下手 精神勒索現役將官

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陸軍步訓部上校主任向德恩（右）涉遭退休軍官邵維強（左）吸收，自民國108年以每月4萬元收賄達56萬元，甚至簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影。（讀者提供）

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（中央社記者游凱翔台北8日電）國軍共諜案頻傳，學者林穎佑及退將張延廷今天認為，中共抓準許多將官退役後無法適應民間而產生「被需要」心理，再藉由「退役找現役」手法，由退役人員精神勒索現役將官「你是我提拔的」，形成諜報圈。

國軍近年發生共諜案，除了此次因海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明捲入共諜案而連帶遭吸收的數名現役軍官外，還有去年現役陸軍步訓部上校主任向德恩遭退役軍官邵維強吸收，甚至被披露穿軍服簽下向中共投降承諾書照片，引起外界議論。

根據院檢公開資料，近年無論現退役軍官涉入共諜案，所收受中共提供的「內應費」，僅個位數軍官收受超過新台幣百萬元，其餘均數十萬元不等，但現役涉入的校級軍官已擁有不錯待遇，而退役人員領取的退休俸也優於普通民眾，僅為數萬或數十萬元的誘惑出賣國家、甚至入監服刑，其背後原因值得探究。

熟悉中共軍事的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑告訴中央社記者，中共的手段包括利誘與威脅，因此外界從新聞上看見收受金錢的態樣僅冰山一角，其手法可能還有飯局、送禮、小額饋贈，甚至性招待、仙人跳等不同方式，不能完全以金錢量化。

針對退役人員，林穎佑認為，許多將官退伍後不一定會有好發展，加上很多人對軍中抱持不滿、又無法得到適當宣洩，往往就會遭對岸特定人士抓取不平衡的心理，透過安插對象給予這些退役將官「被需要」的感受，例如崇拜、誇讚，進而突破心防產生認同感，這些都是從公開資料上可看見的手段。

至於現役人員，雖然一時之間可以拿到不錯的現金收入，但只要陷入一次便無法抽身，最後只會頻繁遭中共利用，以長遠的發展及角度觀察划不來，畢竟免費的最貴，天下沒有白吃的午餐

前空軍副司令張延廷也向中央社記者分享，中共要從退役將官身上獲取情報難度非常高，因為國軍部隊的編制、武器、駐防地點、戰略戰術隨時都在改變，因此才會出現「學弟找學長、退役找現役」方式來發展組織。

張延廷分享，現役將官常礙於人情壓力無法推辭前長官邀約，容易不慎誤觸紅線參與不該出席的餐敘，且常會有老長官會給予後輩「你是我提拔」的精神勒索，但這種說法是錯誤的，國軍將官能晉任並非是單一人事提拔，而是國家及團隊的栽培。

張延廷也建議，許多屆齡退伍的校級軍官都處於「高不成低不就」的中壯年，但因為部隊的專業技能無法與民間銜接，再加上這些校官在部隊都握有一定的權力，退伍後心理常無法調適被趁虛而入，因此退輔會應強化機制，滿足中壯年榮民「被需要」的心理訴求，給予合適的就業輔導。

至於外界「台灣共諜案頻傳，美國不會賣精密武器給台灣」的說法。林穎佑認為，這種說法不成立，原因在於軍售是取決國軍「打、裝、編、訓」的需求進行，且無論美國或日本的共諜案也層出不窮；張延廷則認為，中共從退伍將官下手的目的是遂行認知作戰及心理戰，以培養「自己人」，真的要一手情報，除了現役將官外，還會從內政、外交等相關體系下手。（編輯：蘇龍麒）1120108