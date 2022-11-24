軍人收賄簽約效忠中共 陳明通：應等同叛國罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

陸軍步訓部上校主任向德恩（右）涉遭退休軍官邵維強（左）吸收，自民國108年以每月4萬元收賄達56萬元，甚至簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影，檢調22日依貪污等罪將他起訴，求刑12年。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北24日電）陸軍上校向德恩涉收賄簽署效忠中共誓約書，遭依收賄罪嫌起訴。國安局長陳明通今天在立院備詢時直言，他認為此舉等同「叛國罪」，若立院擬修法從嚴處置，他絕對尊重並配合辦理。

立院外交及國防委員會今天邀請國安局長陳明通、外交部部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」並備質詢。另邀請陳明通報告「近期國內槍擊及跨國詐騙等重大刑案頻傳，影響我國家安全之相關因應作為」。

無黨籍立委林昶佐詢問，向德恩收賄簽署向中共投降承諾書，國安局如何看待。

陳明通回應表示，他認為作為中華民國軍人，做這種事情很不應該，不要說是軍人，百姓也該愛鄉愛土、為國盡忠，這是做人基本道理，但因已進入司法過程，對案情他不評論。

民進黨立委羅致政質詢時表示，他不認同陳明通表態「無法評論」，因這牽涉國際媒體對台灣軍隊的觀感，到底軍方有無被滲透 ？該份投降承諾書到底是中國官方制式文件，還是共諜自己寫的？國安局應向社會釐清。

陳明通回應指出，「坦白講，這種東西等同叛國罪」。羅致政追問，若陳明通認為是叛國罪，現在法律卻只能用貪污罪來判，國安局應該明確表態，現行法律是否有不足之處？

陳明通說，「我已經表達了，我覺得這應該是叛國罪」，立院若認為現行法令有什麼不足，可以盡快修法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅致政則表示，此事涉及嚴重國安漏洞，國安局不應只被動回答尊重立院職權，行政部門認為有需要，也可以主動提案修法。

高雄地檢署日前在起訴書指出，向德恩現為陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官，涉嫌於民國108年擔任陸軍裝甲第564旅上校副旅長期間，遭退休軍官邵維強吸收，收賄共新台幣56萬元，並簽署效忠中共誓約書且穿軍服合影。（編輯：翟思嘉）1111124