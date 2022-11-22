陸軍上校向德恩簽投降承諾書投共月收4萬 還涉刺探3中將背景

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陸軍步訓部上校主任向德恩（右）涉遭退休軍官邵維強（左）吸收，自民國108年以每月4萬元收賄達56萬元，甚至簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影，檢調22日依貪污等罪將他起訴，求刑12年。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月22日

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭中國吸收，檢調依貪污等罪起訴，求刑12年。檢調更查出他疑受指示刺探3名陸軍高層軍官，層級直達中將，但因罪證不足不另起訴。

檢調單位調查，現任陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究官向德恩，在擔任陸軍裝甲第564旅上校副旅長時遭退休軍官邵維強吸收，不但自民國108年起每月收賄新台幣4萬元，總計56萬元，更簽署投降承諾書穿軍服合影，並以「老張」為代號協助邵維強刺探軍情。

高雄地檢署起訴書指出，向德恩疑受邵維強指示，刺探陸軍多個軍團指揮官軍籍資料、背景及個人喜好等資訊，層級均為少將以上。但邵維強在偵查時證稱，中國雖有要求自己調查這些人經歷背景，但並沒特別指定要透過向德恩，也沒要求他去了解。

檢方根據邵維強和向德恩證詞相符，且無其他客觀證據足以證明他有刺探公務秘密行為，因此依罪證不足，不另為不起訴處分。

全案起於退休軍官邵維強因民國100年間參加向德恩跟尤姓前妻婚宴結識2人，但在107年得知向德恩因離婚心情低落萌生退伍念頭時，即假藉關心之意，勸說他不要退伍，且可透過人脈逐步升遷計畫吸收他成為共諜。先是協助他遷移戶籍至名下旅行社，再交付中共組織人員所致贈的長白山印章與「（已故中國人民解放軍將領）向守志回憶錄」。

不僅如此，邵維強在和向德恩108年10月餐敘後還以「支持兩岸和平統一」、「早一點讓習大大（中國國家主席習近平）那邊認同」等語，遊說他為中共效力，或在戰爭發生時不抵抗投降。

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向德恩更為貪圖升遷應邀簽署「本人向德恩在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮使命」的投降承諾書，還合影留念讓對方向中共請款。

高雄地檢署偵結後，依貪污等罪將他起訴，並向高雄地方法院求刑有期徒刑12年，宣告褫奪公權，以儆效尤。邵維強則被金門地檢署依涉違反國安法、銀行法、貪污等罪起訴。（編輯：郭諭儒）1111122