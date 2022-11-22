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共諜邵維強案 調查局：絕大部分軍官拒絕利誘

2022/11/22 22:18（11/22 22:49 更新）
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調查局表示，邵維強（左）曾接觸多名軍官，除向德恩（右）外，絕大部分軍官都拒絕利誘。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月22日
調查局表示，邵維強（左）曾接觸多名軍官，除向德恩（右）外，絕大部分軍官都拒絕利誘。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月22日
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（中央社記者蕭博文台北22日電）陸軍上校向德恩涉收賄並簽署效忠中共誓約書，今天遭雄檢起訴，居間行賄的邵維強也曝光。調查局表示，邵維強曾接觸多名軍官，除向德恩外，絕大部分軍官都拒絕利誘。

調查局晚間發布新聞稿針對邵維強案說明，表示蒐證確實發現多名軍官多年前曾遭邵維強接觸，除向德恩外，絕大部分軍官均秉持國家大義與軍人節操，對邵維強利誘嚴詞拒絕，並配合調查局偵辦作為。

調查局指出，包括邵維強、向德恩、向德恩的尤姓前妻手機均送資通安全處實驗室數位鑑識，取得重要數位證據，並移送檢察官偵處。

調查局表示，將持續針對境外敵對勢力及在台內應組織成員加強偵處並防制滲透，以發掘、偵辦重大危害國家安全案件，維護國家安全、保障民主自由。

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高雄地檢署今天起訴指出，陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究官向德恩在擔任陸軍裝甲第564旅上校副旅長時遭邵維強吸收，共收賄新台幣56萬元，更簽署效忠中共誓約書並穿軍服合影，涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪嫌，求刑12年。

另一方面，居間行賄的邵維強曾任金門記者，涉案部分已由金門地檢署於10月7日偵結，以違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌向福建金門地方法院提起公訴。（編輯：張雅淨）1111122

#向德恩
#邵維強
#調查局
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