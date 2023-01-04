更多編輯台推薦新聞：
北一女舉國旗加州迪士尼演出 台灣遊客驚喜衝出紀念品店喊加油
生活

北一女舉國旗加州迪士尼演出 台灣遊客驚喜衝出紀念品店喊加油

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

退役空軍上校涉吸收軍官當共諜 4人遭羈押

2023/1/4 18:55（1/4 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
劉姓空軍上校民國102年退伍後轉往中國經商，卻遭對岸吸收，藉軍中人脈滲透國軍，拉攏現役海、空軍軍官，至少6名軍官遭吸收。高雄高分檢3日指揮搜索帶回7人，其中劉男等4人聲押獲准。全案仍在擴大偵辦中。圖為台灣高等法院高雄分院告示牌。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月4日
劉姓空軍上校民國102年退伍後轉往中國經商，卻遭對岸吸收，藉軍中人脈滲透國軍，拉攏現役海、空軍軍官，至少6名軍官遭吸收。高雄高分檢3日指揮搜索帶回7人，其中劉男等4人聲押獲准。全案仍在擴大偵辦中。圖為台灣高等法院高雄分院告示牌。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄4日電）海空軍爆發共諜案，劉姓退役空軍上校8年來涉吸收現役海空軍軍官，至少有6名軍官遭吸收，高雄高分檢昨天指揮搜索帶回7人，劉男等4人遭聲押獲准，另3名少校10萬至20萬交保。

檢調調查，劉姓空軍上校自民國102年退伍後轉往中國經商，但卻遭對岸吸收，藉軍中人脈滲透國軍，拉攏現役海、空軍軍官。

檢調查出，劉男8年來至少已吸收6名軍官，並藉由空殼公司掩飾非法收入，收取中共新台幣20萬至70萬元報酬。若有提供國軍情資，更可獲取3萬至10萬元報酬。

法務部調查局國安站接獲情資後長期蒐證，台灣高等檢察署高雄檢察分署昨天收網指揮調查局，兵分多路前往劉男住處及海、空軍營區等處，帶回劉男以及現役孫姓、劉姓少校等7人。

高雄高分檢訊後依劉男、現役孫姓中校、劉姓、龔姓少校等4人有串供、滅證之虞，向高雄高分院聲押獲准。其餘3名現役少校則諭令10萬至20萬元交保，全案仍在擴大偵辦，釐清是否有其他涉案軍官中。（編輯：陳清芳）1120104

#共諜
#調查局國安站
#高檢署
延伸閱讀
軍人收賄簽約效忠中共 陳明通：應等同叛國罪陸軍上校向德恩簽投降承諾書投共月收4萬 還涉刺探3中將背景空軍退役少將錢耀棟涉共諜案 北檢起訴求重刑學者：防中共滲透確保安全 建議恢復軍法審判
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族