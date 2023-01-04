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退役空軍上校涉當共諜 國防部：官兵主動檢舉

2023/1/4 19:56（1/4 20:32 更新）
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劉姓空軍上校民國102年退伍後轉往中國經商，卻遭對岸吸收，藉軍中人脈滲透國軍，拉攏現役海、空軍軍官，至少6名軍官遭吸收。高雄高分檢3日指揮搜索帶回7人，其中劉男等4人聲押獲准。全案仍在擴大偵辦中。圖為台灣高等法院高雄分院告示牌。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月4日
劉姓空軍上校民國102年退伍後轉往中國經商，卻遭對岸吸收，藉軍中人脈滲透國軍，拉攏現役海、空軍軍官，至少6名軍官遭吸收。高雄高分檢3日指揮搜索帶回7人，其中劉男等4人聲押獲准。全案仍在擴大偵辦中。圖為台灣高等法院高雄分院告示牌。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月4日
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（中央社記者游凱翔台北4日電）退役空軍上校涉吸收軍官當共諜，4人遭羈押。國防部今天表示，此案為官兵主動檢舉調查，經長期監控、蒐證後，通報國安單位共同偵辦，全案已進入司法程序，國防部將配合檢方調查，對相關案情不評論。

海空軍爆發共諜案，劉姓退役空軍上校8年來涉吸收現役海空軍軍官，至少有6名軍官遭吸收，高雄高分檢昨天指揮搜索帶回7人，劉男等4人遭聲押獲准，另3名少校新台幣10萬元至20萬元交保。

國防部晚間發布新聞稿表示，此案為官兵主動檢舉調查，經長期監控、蒐證後，通報國安單位共同偵辦，調查過程已妥善採取安全損害管控措施。

國防部指出，目前全案已進入司法程序，國防部將配合檢方調查，對相關案情不評論。

國防部強調，將持續嚴密各項安全管控機制，秉持國安團隊互助合作模式，發揮保防及偵防能量，共同反制中共滲透蒐情。（編輯：蘇志宗）1120104

#國防部
#中共
#高雄高分檢
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