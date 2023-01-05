前立委羅志明、海軍退將夏復翔涉共諜案 檢方聲押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

海空軍4日才爆發共諜案，再爆出前立委羅志明（圖）、海軍退役少將夏復翔也利用人脈引介退將前往中國接受招待，宣揚中共統戰思想，雄檢5日聲押2人。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄5日電）共諜案連環爆，4名現退役軍官昨天涉共諜案遭羈押；檢調另查出海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉利用人脈長期引介退將赴中國接受招待，雄檢今天聲押2人。

海空軍昨天才爆發共諜案，劉姓退役空軍上校8年來涉吸收現役海空軍軍官，至少有6名軍官遭吸收，高雄高分檢3日指揮搜索帶回7人，劉男等4人遭聲押獲准，另3名少校新台幣10萬至20萬元交保。不料今天又爆出海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明也利用人脈引介退將前往中國接受招待，宣揚中共統戰思想。

（圖取自中華民國海軍水中爆破隊退伍人員協會網頁rocudt.com.tw）

檢調調查，夏復翔遭羅志明吸收後，2人即以其曾為立委、退將身分所具的國軍、立委人脈，長期物色、引介國軍特定階級、軍種退役將領赴中國接受落地招待，提供對岸統戰組織接觸、拉攏、吸收國軍退役軍官機會，發展組織。

高雄地檢署接獲情資後，昨天指揮法務部調查局高雄市調查處兵分多路前往搜索帶回10多人，部分退役將領坦承赴中國接受招待，但不知背後目的。羅志明、夏復翔則否認替中國發展組織，雄檢複訊後，認為2人有串證之虞，今天向高雄地方法院聲請羈押，目前正召開羈押庭審理中。

夏復翔曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職；羅志明曾任前台灣團結聯盟立法委員，台鹽廈門子公司董事長，現任元富土地開發股份有限公司負責人。（編輯：謝雅竹）1120105