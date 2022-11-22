學者：防中共滲透確保安全 建議恢復軍法審判

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（中央社記者游凱翔台北22日電）陸軍步訓部上校向德恩穿軍服向中共簽投降承諾書，引起譁然。國軍將領今天表示，中共對台滲透未間斷，且有加大力道趨勢；學者說，中共滲透態樣多元，建議應恢復並適度改良軍法審判制度，以利確保軍隊安全。

陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭退休軍官邵維強吸收，自民國108年以每月新台幣4萬元收賄達56萬元，甚至簽下向中共投降承諾書並穿軍服合影，檢調今天依貪污等罪將他起訴，求刑12年。

國防部今天指出，此案凸顯中共對台滲透吸收、蒐情竊密，對台灣已形成嚴峻威脅。軍方人士告訴中央社記者，向德恩目前遭停職，據「陸海空軍軍官士官服役條例」，後續若遭法院依貪污治罪條例、國安法、國家機密保護法、情工法等判刑確定，且未被宣告緩刑，將被汰除且無法領取退休俸。

國防部智庫、國防安全研究院國家安全所學者李哲全接受中央社訪問時表示，司法院去年有討論成立有關國家安全的國安專庭，由涉略國安的檢察官、法官組成，主因是過去幾年共諜案件增加。

針對中共對台滲透態樣，李哲全說明，中共可能找尋現役國安部門人員，例如調查局、軍情局、軍中的校級及將級軍官，除了提供軍事機敏訊息外，也提供包括例如總統國慶談話等政治訊息，甚至更敏感的還有軍中推動的重大計畫，例如攸關通聯的通訊構改專案等都有可能。

李哲全提到，最常見的則是「學弟找學長、退役找現役」發展組織，目的是希望在軍中及國安單位形成一種潛伏的力量；另一種態樣，則是被滲透對象雖然當下沒有答應要協助，但卻約定好待日後退役後才協助，主因是現役與退役在法律上的責任差別巨大；也有態樣是中共透過代理人，鼓動台灣內部社會發起動亂甚至顛覆。

國軍將領告訴中央社記者，依據觀察，近年相關案件數量已有減少，主要是隨著資訊發達，絕大部分國軍官兵對於中共滲透態樣都有所認知，即便遭到接觸也會主動回報，在第一時間「斷根」；但事實上，中共對台滲透未間斷，且更有加大力道趨勢，國軍也透過法紀教育及案例宣導，提醒勿出賣國家及同袍。

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針對各國的滲透案例，國防院國防戰略與資源研究所學者蘇紫雲接受中央社記者訪問指出，近年國際間著名軍事間諜案例包括，2021年美國聯邦調查局破獲海軍洩密案，海軍核子工程師及妻子將核潛艦資料出售外國政府代理人，獲利新台幣18萬元，今年9月遭判處的刑期超過19年；去年義大利參謀長辦公室幕僚將北約戰略規劃機密資料出售給俄國武官，每次獲利新台幣16萬元，事後遭逮捕並以間諜與國安罪重刑起訴。

蘇紫雲建議，軍事間諜是國安極大威脅，各國反情報單位無不積極反制，因此應結合司法系統以叛國重罪論處；另外，針對法務部的檢察系統，可適度評估設置專業檢察官或邀軍檢參與，最重要的則是評估恢復「軍法審判」。

蘇紫雲解釋，若可經過討論後予以恢復並改良軍法審判制度（例如軍法官的獨立性），有助相關軍法事件的嚇阻，確保軍隊治理的統率權與軍隊安全。（編輯：謝佳珍）1111122