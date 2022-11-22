陸軍上校向德恩收賄 共諜邵維強曾任金門記者

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陸軍上校向德恩（右）涉共諜收賄案，有關居間行賄的邵維強（左）曾任金門記者。對於邵維強涉案新聞傳開，金門媒體圈頗感訝異。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月22日

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）陸軍上校向德恩涉共諜收賄案，有關居間行賄的邵維強曾任金門記者，金門地檢署10月7日全案偵結，以違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌提起公訴，要求法院從重量刑。

金門金城鎮人的邵維強，自中尉軍職退役後，1993年回鄉任職駐金地方媒體記者，直到108年中退休；邵對外自稱是金門當地某兩岸經貿文化觀光民間團體理事長，並經營旅行社。104年邵得知旗下旅行社員工尤女的丈夫向德恩（兩人已在2018年6月離婚）在軍中服務，透過尤女介紹結識邵。

對於邵維強涉案新聞傳開，金門媒體圈頗感訝異。在金門媒體眼中，卲維強對同業頗照顧，經常往來對岸，自稱與中國高層官員關係良好，並曾借記者團名義赴對岸參訪。另外，由於起訴書中涉及國安敏感機密資訊，金門檢方未循往例公開起訴書內容。

金門地檢署主任檢察官劉建志下午接受媒體聯訪表示，在接獲情資顯示邵維強遭中共情治單位吸收，涉嫌在境內發展組織後，地檢署獲報蒐證，指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索、扣押證物，並向法院聲押獲准。

劉建志表示，之後檢調從扣押證物中發現邵維強自民國105年起接近向德恩，並於108年底以每個月4萬元工作費、承諾未來升官發展等不正當利益，成功吸收向德恩，甚至讓向德恩簽下效忠承諾書，配合穿軍服錄影表態等情事。

劉建志表示，由於向德恩職務轉調高雄陸軍步兵訓練指揮部，為徹底追查所涉犯行，金檢經報請最高檢察署就向德恩涉案部分，核轉由高雄地檢署偵辦。

邵維強涉案部分，劉建志表示，金檢年中偵辦此案，10月7日偵結，以違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌向福建金門地方法院提起公訴，現由法院接押審理當中。由於邵維強透過旅行社從事地下匯兌，違反銀行法，且行為已嚴重影響國家安全，檢察官也向法院請求從重量刑。

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據了解，金檢年中獲報追查，在卲的筆記本上發現卲吸收高階軍官發展共諜案，案件驚動國安高層後，調查局國家安全維護工作站、國防部政治作戰局軍事安全總隊介入偵辦。依金門、高雄兩地檢方追查，卲維仁落網遭收押後，有過接觸的多名可疑軍中高層疑已把資料刪光，向德恩手機中對話紀錄遭刪除，向並交代前妻尤女「卲出事了，快刪對話紀錄」。

依高雄地檢署起訴書，陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究官向德恩，在擔任陸軍裝甲第564旅上校副旅長時遭邵維強吸收，自民國108年起每月收賄新台幣4萬元，更簽署投降承諾書並穿軍服合影，高雄地檢偵結起訴，求刑12年。（編輯：孫承武）1111122