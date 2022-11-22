上校簽投降承諾書投共 綠委：應檢討相關軍法規範

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（中央社記者王揚宇台北22日電）陸軍上校向德恩簽投降承諾書投共還月收4萬元，遭檢方起訴。民進黨立委王定宇今天表示，這些可恥害蟲，必須除惡務盡；民進黨立委羅致政說，相關軍法規範應檢討，要有更適應當前兩岸局勢的作法。

向德恩涉遭中國吸收，檢調依貪污等罪起訴，求刑12年。檢調更查出他疑受指示刺探3名陸軍高層軍官，層級直達中將，但因罪證不足不另起訴。

對此，立法院外交及國防委員會召委王定宇在臉書發文表示，這些叛國媚共者都是很類似的論調，台灣內部這些可恥的害蟲，必須除惡務盡。

王定宇也提到，由於事涉多位軍中高階軍官已淪共諜，但涉及國防機密的部分都已被清空，無法構成國安法發展共諜及刑法外患罪，目前涉案的軍官名單已交給國防部進行忠貞清查，檢方今天偵結後也依貪污罪起訴向德恩，並向法院求處重刑。

立法院外交及國防委員會成員羅致政，接受中央社記者訪問時直言，真的有夠離譜，而且這起案件如果是檢方查出來的，代表政戰系統有很大的漏洞，這是更大的問題。

針對此案是否有修法的可能，羅致政認為，在軍法規範中，戰時才會啟動，因此相關戰時、平時規範在執行上，可能不要做嚴格區分，應該要有更適應當前兩岸局勢需要的作法，這一塊有必要補強，而且軍人對國家的效忠、叛國罪刑等，應該要有更嚴格的機制。

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立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委趙天麟則說，基本上就先適用現有法令，呼籲司法單位要以更嚴厲的角度來詳查跟審判，因為這事涉知法犯法、現役軍人投敵問題；不過，對於反情報作業的精進，也應該給予鼓勵，因為現在查獲違反國安相關法令的情況越來越多。

趙天麟指出，過去馬政府時期外交休兵，國防也幾近休兵，因此國安呈現開大門的情況，讓中共在台發展幾乎如入無人之境，現在除了法律補破網，反情報作為也補破網，某種程度來說，這也是好現象。

檢調單位調查，現任陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究官向德恩，在擔任陸軍裝甲第564旅上校副旅長時遭退休軍官邵維強吸收，不但自民國108年起每月收賄新台幣4萬元，總計56萬元，更簽署投降承諾書穿軍服合影，並以「老張」為代號協助邵維強刺探軍情。（編輯：林興盟）1111122