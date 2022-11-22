國防部：向姓上校遭滲透吸收 凸顯中共對台嚴峻威脅

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（中央社記者游凱翔台北22日電）國防部今天表示，政戰局協同國安單位調查中共在台發展組織，循線查獲向姓上校涉嫌觸犯國安法及貪污治罪條例案，目前已進入司法程序，將持續配合檢調偵辦，此案凸顯中共對台滲透已成嚴峻威脅。

陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭退休軍官邵維強吸收，自民國108年以每月新台幣4萬元收賄達56萬元，甚至簽下向中共投降承諾書並穿軍服合影，檢調今天依貪污等罪將他起訴，求刑12年。

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國防部今天發布新聞稿指出，目前全案已進入司法偵審程序，此案凸顯中共對台滲透吸收、蒐情竊密，對台灣已形成嚴峻威脅；國軍近年除持續落實保防教育，深化官兵安全警覺，也針對內部具違常徵候人員，實施深度考核，已發揮機先防處之效。

國防部強調，未來將持續強化官兵反情報教育，深化安全調查工作，並與國安單位密切協作，以發揮保防能量，共同反制中共滲透蒐情。（編輯：郭無患）1111122