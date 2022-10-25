海軍2退役軍官遭滲透成共諜 1人改判獲緩刑4年

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）前海軍綜合處長張培凝涉當共諜拉攏前海軍計畫處上校組長何忠技夫妻在台發展組織，張男一審依國安法判3年10月，何男判10月。高雄高分院今駁回張男上訴，何男改判獲緩刑4年。

張培凝落網後否認犯行，辯稱不知道香港商人謝錫璋來歷底細，也未收取相關利益，但一審高雄地方法院審理時根據相關事證認定張男在台發展組織，據此依國家安全法判刑3年10個月徒刑；何姓夫婦則因沒有前科，且在審理過程中均坦承犯行，因此何男獲輕判10月徒刑、莊姓配偶3月徒刑。

不過，張培凝跟何忠技因不服原審判決上訴，高雄高分院今天宣判駁回張男上訴，維持一審刑度；何男則獲改判緩刑4年，但需在緩刑期間接受8場法治教育，全案仍可上訴。

高雄高分院發布新聞稿指出，港商謝錫璋受中國「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」命令，自民國86年起以業務為由來台經商，但實是由中國籍曾姓金主（另案通緝中）出資陪同會唔，藉此邀約接觸台灣現役和退役軍官宴飲、球敘等，其中前海軍司令部綜合處長張培凝認識謝男後便被吸收，開始在台發展組織。

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張培凝97年間引介前海軍司令部計畫處上校組長何忠技與其妻莊女前往泰國旅遊，且成功吸收何姓夫妻檔在台吸收軍官發展組織，張男、何男更鎖定前國防大學于姓中校隊長、海軍退役梁姓中校、海軍退役申姓副司令、海軍現役黃姓上校艦長、海軍現役沈姓少校編裝官等人，並同樣以招待出國旅遊，安排與中國情治人員見面等方式企圖吸收。

法務部調查局接獲情資後，108年6月間持搜索票追查，但謝姓港商早已離境，張男、何姓夫妻檔落網後，108年遭高雄地檢署依違反國安法等罪起訴。（編輯：謝雅竹）1111025