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邱國正：檢討疑涉共諜案 將強化國軍個人生活規律

2022/10/19 12:32
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（中央社記者黃雅詩台北19日電）陸軍步訓部作戰研究發展室上校主任向德恩疑涉共諜案，被檢方依貪污罪向法院聲押獲准。國防部長邱國正今天在立法院表示，「這事情發生，不是這1、2年」，國防部都會檢討強化個人生活規律，但個案走入司法程序則不能多說。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。民眾黨立委邱臣遠質詢，5年內國軍體系就爆發13件共諜案，涉案包括2名少將、6名上校，比例是否偏高，國防部是否了解原因並檢討，為何國軍如此容易被中共吸收。

邱國正答詢指出，這事情發生，不是這1、2年，這樣說不是要推責任，是代表長久以來，這問題在部隊裡都會發生。

邱國正說，向德恩案已進入司法程序，內部查核發現，向德恩個人以往交往對象就有瑕疵，國軍將從這方面強化，部隊安全議題很廣泛，牽涉內部管理、人員掌握，包括領導、政戰、反情報是否夠周延，國防部都會檢討強化，個案走入司法程序則不能多說。

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邱國正表示，國防部掌握確切案例數字，盤點案件爆發的幾個原因，其中不外乎重要一點「個人生活不規律」，例如應酬很多，這平常就要觀察、掌握，營務營規一定要遵守，細節不能不注意，「像有人覺得在營區喝酒無所謂 ，對我來講不行。」

邱臣遠認為，共諜案頻傳顯示部隊內控機制有漏洞，而且靠調查局來抓洩密的軍方高層，國防部應檢討並提出書面說明。（編輯：郭無患）1111019

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