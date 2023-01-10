空軍退役少將錢耀棟涉共諜案 一審判刑1年獲緩刑

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（中央社記者劉世怡台北10日電）空軍退役少將錢耀棟、退役中校魏先儀被控為中國發展組織，企圖吸收軍人。一審今天判刑錢男1年、魏男1年10月，均獲緩刑，各須支付公庫新台幣30萬元及60萬元。

台北地方法院一審今天宣判，認定錢耀棟行為，構成國家安全法未遂，判刑1年、緩刑4年，須向國庫支付30萬元；魏先儀行為，違反國家安全法，判刑1年10月、緩刑5年，須向國庫支付60萬元。可上訴。

全案緣於，檢調偵辦一起共諜案時，查出來自香港的謝姓商人受中國國安部系統指示，以經商名義來台發展組織，涉嫌吸收多名退役高階軍官，這些退役軍官頻繁與仍在軍中的學長、學弟聯繫，並邀約餐敘。

檢調調查，謝男為中國情報人員，經常以港商身分來台接觸現任、退役軍官，藉由發展組織，進而伺機刺探、蒐集軍事情報。魏先儀於民國92年間認識謝男，2人經常餐敘而熟識，錢耀棟則是透過魏先儀認識謝男。

謝男於民國101年間邀請錢耀棟，並由錢耀棟邀請沈姓空軍退役上將、陳姓空軍退役少將到中國廣東省旅遊、打高爾夫球、參觀航空展，全程由時任廣東省海外聯絡辦公室副處長等官員接待。

檢調查出，魏先儀多次替謝男安排與黃姓退役空軍中校餐敘。黃男後來心生警覺，謝男發展組織並未得逞。

檢調查出，魏先儀認識黃男後，多次安排謝男參加黃男與空軍第401聯隊軍中同袍餐敘，認識曾在空軍聯隊服役的張哲平及謝姓配偶。謝男於101年至102年間多次邀請謝女到香港、中國廣東省、湖北省等地旅遊，謝女僅須自行支付機票費用。

魏先儀於104年間安排謝男與謝女在台北市餐敘，謝男藉機邀謝女帶著姪女到香港迪士尼樂園旅遊，招待門票及餐敘費用；謝男來台期間還曾與時任空軍作戰指揮部中將指揮官的張哲平夫婦到桃園遊湖、餐敘；謝男另於104、105年間多次來台與謝女餐敘。

檢方指出，魏先儀、錢耀棟明知謝男是情報人員，為圖免費餐敘、旅遊招待的私利，於101年、102年間介紹呂姓陸軍退役上校給謝男認識，106年間，魏男帶領呂男到中國湖北省武漢市旅遊，108年間再到天津市旅遊，謝男均有陪同。

檢方表示，錢耀棟於105年間再度邀約沈男、陳男到中國旅遊，沈男以身體不適婉拒，陳男則陪同錢男到廣州市旅遊、打高爾夫球，由謝男全程接待並招待相關費用。

高雄地檢署於108年間偵辦謝男涉嫌吸收拉攏現役軍官發展組織，展開搜索行動，謝男因此有警覺，不再來台，謝男發展組織的行為才未得逞。

台北地檢署偵辦後，去年6月間將錢耀棟、魏先儀起訴；案件由台北地院審理。（編輯：方沛清）1120110