前立委羅志明、退將夏復翔捲共諜案 防逃亡串證更裁收押

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明捲入共諜案獲交保，雄檢抗告成功後，高雄地院今天依2人有高度逃亡、串證可能，更裁羈押禁見，且在看守所內禁看報紙、電視等。

羅志明、夏復翔涉國安法案件，檢方6日依不服原審裁定，向二審高雄高分院提出抗告，高雄高分院撤銷原裁定發回高雄地方法院，法官今天上午10時重開羈押庭，並於中午近1時以原聲押事實裁定2人羈押禁見，確定得在牢裡過完農曆年。

高雄地方法院下午發布新聞稿指出，羅志明、夏復翔接受訊問時雖均否認犯行，但依卷內證據所示，足認2人涉犯修正前國家安全法犯嫌重大，且涉案期間曾多次出境，還有親屬住在國外，足認2人均有充足經濟能力、海外人脈可供依靠，有極高逃亡可能性。

此外，依證人所指，足認2人安排證人所參與的赴中行程，有高度可能性與兩岸統一宣導相關，加上2人所述與證人所述有不符處待釐清，且還有其他相關人士有待調查，據此認定仍有與證人接觸、串證之虞。

法官審理後，為避免2人串證、畏罪逃亡，保全偵查案情細節等，且考量現今社會網路發達，若命具保、責付等，均不足以避免串證，因此依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款諭知羅志明、夏復翔均羈押禁見、通信及受授物件，包含看守所內不得閱讀報紙、觀看電視。

全案起於夏復翔遭羅志明吸收後，2人即以其曾為立委、退將身分所具的國軍、立委人脈，長期物色、引介國軍特定階級、軍種退役將領赴中國接受落地招待，提供對岸統戰組織接觸、拉攏、吸收國軍退役軍官機會，發展組織。

高雄地檢署接獲情資後，4日指揮法務部調查局高雄市調查處兵分多路前往搜索帶回10多人，部分退役將領坦承赴中國接受招待，但不知背後目的。

檢方將2人聲請羈押，另同列被告的徐姓前海軍艦隊指揮部司令則遭檢方諭令10萬元交保、夏男妻子5萬元交保、羅男前助理無保請回，總計5人列被告，另有16人列證人。

高雄地方法院5日晚間依案發時間為民國102至108年間、檢方已查扣犯嫌所有相關證物，且也以交保及限制出境出海方式，足對犯嫌產生相當心理壓力，避免串證及逃亡等理由，認定無羈押必要，分別諭知羅男20萬元、夏男15萬元交保，並不得對未到案證人接觸。不過，高雄地檢署檢察官依不服原審裁定為由，6日下午提起抗告。（編輯：謝雅竹）1120119