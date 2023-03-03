提案查退役軍人是否洩密 綠委：揪出真正共諜

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（中央社記者王揚宇台北3日電）針對日媒報導台灣退役軍官赴中賣情報，民進黨立委劉世芳提出臨時提案，要求徹查退役軍士官是否有洩密情事，遭人質疑這在打擊國軍士氣；劉世芳今天說，臨時提案是要揪出真正的共諜，還給國軍清白。

日本經濟新聞報導，9成台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，引起各界討論。

立法院外交及國防委員會昨天開會時通過臨時提案，建請退輔會邀集國防部、大陸委員會、法務部等有關機關，清查過去5年國軍退除役軍士官名單，是否違反國軍保防任務或違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及相關國安法律規定，觸犯國防機密情報外洩等情事。

對此，國民黨今天在臉書發文提到，民進黨立委利用謠言與謊言做為提案設計基礎，要清查過去5年退除役軍士官名單，豈不是說明民進黨立委在懷疑國軍的忠誠度，民進黨請勿打擊國軍將士的信心。

此臨時提案提案人劉世芳今天發布新聞稿指出，日本經濟新聞的指控沒有任何合理、明確、可信的消息來源，「我們當然相信退役軍士官的清白」，但正因為如此，才希望藉由質詢給退輔會公開澄清的機會，而臨時提案更是要揪出真正的共諜，還給國軍清白。

劉世芳表示，「共諜才是打擊國軍士氣的老鼠屎，不要為共諜擦脂抹粉」，國民黨堅持不要查，反而讓真正的共諜逃過一劫，犧牲退役軍士官證明清白的機會，成為共諜幫兇。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應說，針對日本經濟新聞惡意不實的造謠，除了表達嚴正譴責，外交部也已指示駐日代表處向日經要求鄭重澄清，他會持續關注後續結果。

蔡適應指出，委員會昨天處理臨時提案時，是在沒有反對意見的情況下獲得通過，顯見立委間意思並無不同，有心人士應避免炒作政治口水。（編輯：黃國倫）1120303