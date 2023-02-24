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陸軍上校向德恩簽投降承諾書投共 一審判7年半

2023/2/24 14:55（2/24 15:06 更新）
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陸軍步訓部上校主任向德恩（右）涉遭退休軍官邵維強（左）吸收，自民國108年以每月4萬元收賄達56萬元，甚至簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影。（讀者提供）
陸軍步訓部上校主任向德恩（右）涉遭退休軍官邵維強（左）吸收，自民國108年以每月4萬元收賄達56萬元，甚至簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影。（讀者提供）
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（中央社記者洪學廣高雄24日電）陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭退休軍官邵維強吸收，自民國108年起收賄，甚至簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影，高雄地院今天依他繳回犯罪所得56萬判7年半，褫奪公權4年。

高雄地方法院審酌向德恩接受偵查時自白犯行，且繳回犯罪所得新台幣56萬元，今天依貪污等罪判處7年6個月徒刑，褫奪公權4年，全案仍可上訴，詳細判決理由仍待之後公布。

高雄地檢署起訴書指出，早在多年前即遭中共勢力吸收的49歲退休軍官邵維強，因民國100年間參加向德恩跟尤姓前妻婚宴結識2人，但在107年得知向德恩因離婚心情低落萌生退伍念頭時，即假藉關心之意，勸說他不要退伍，且可透過人脈逐步升遷計畫吸收他成為共諜。先是協助他遷移戶籍至名下旅行社，再交付中共組織人員所致贈的長白山印章與「（已故中國人民解放軍將領）向守志回憶錄」。

不僅如此，邵維強在和向德恩108年10月餐敘後還以「支持兩岸和平統一」、「早一點讓習大大（中國國家主席習近平）那邊認同」等語，遊說他為中共效力，或在戰爭發生時不抵抗投降。

向德恩更為貪圖升遷應邀簽署「本人向德恩在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮使命」的投降承諾書。

身著軍常服的向德恩簽署投降承諾書後，不但與邵維強手持投降承諾書合照，更讓對方帶著文件前往廈門請款，藉此自108年10月31日起每月收賄新台幣4萬元直至去年1月，總計收賄共56萬元。全案經法務部調查局人員循線在去年9月間前往他的住處搜出對方致贈的長白山印章禮盒，因此查悉全案。

檢調單位獲報後，由高雄地檢署主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬、甘若蘋共同指揮法務部調查局國家安全維護工作站、國防部政治作戰局軍事安全總隊偵辦，高雄地檢署拘提向德恩到案後，依涉犯貪污治罪條例等罪聲押獲准。邵維強則被金門地檢署依涉違反國安法、銀行法、貪污等罪起訴。（編輯：郭諭儒）1120224

#向德恩
#邵維強
#共諜
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