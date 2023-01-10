退役軍官錢耀棟、魏先儀涉共諜案認罪 一審緩刑

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（中央社記者劉世怡台北10日電）空軍退役少將錢耀棟、退役中校魏先儀被控為中國發展組織，企圖吸收軍人。一審今天考量2人自白犯罪，未對國家安全造成實際損害，依國安法判決1年及1年10月徒刑，均獲緩刑。

一審台北地方法院判決指出，2人自白犯罪，罪證明確，考量2人均為退役軍官，領有國家俸祿，卻罔顧對於國家應有的忠誠，多次邀約現役、退役軍官等人與大陸地區情報工作人員見面、接觸，以發展組織；魏先儀的行為屬於既遂，錢耀棟則為未遂，雖未對國家安全、社會安定造成實際損害，但仍有造成一定程度危險，應予譴責。

一審合議庭審酌2人都沒有前科，坦認犯行，已有悔悟等，其中魏先儀年歲已高（民國37年次），且本案因同案被告謝錫璋（檢察官通緝中）所查獲的另案判決情形等，依違反國家安全法判魏先儀1年10月徒刑，緩刑5年，須向公庫支付新台幣60萬元，上法治教育課程6場；錢耀棟判刑1年，緩刑4年，須支付公庫30萬元，上法治教育課程3場。可上訴。

全案緣於，檢調偵辦一起共諜案時，查出來自香港商人謝錫璋受中國國安部系統指示，以經商名義來台發展組織，涉嫌吸收多名退役高階軍官，這些退役軍官頻繁與仍在軍中的學長、學弟聯繫，並邀約餐敘。

檢調調查，謝錫璋為中國情報人員，經常以港商身分來台接觸現任、退役軍官，藉由發展組織，進而伺機刺探、蒐集軍事情報。魏先儀於民國92年間認識謝男，2人經常餐敘而熟識，錢耀棟則是透過魏先儀認識謝男。

檢調查出，謝男來台期間還曾與時任空軍作戰指揮部中將指揮官的張哲平夫婦到桃園遊湖、餐敘；謝男另於104、105年間多次來台與謝女餐敘。

高雄地檢署於108年間偵辦謝男涉嫌吸收拉攏現役軍官發展組織，展開搜索行動，謝男因此有警覺，不再來台，謝男發展組織的行為才未得逞。

台北地檢署偵辦後，去年6月間將錢耀棟、魏先儀起訴；案件由台北地院審理，今天宣判。

謝錫璋另案部分，雄檢起訴海軍退役軍官張培凝及何忠枝，一審依國安法判張男3年10月，何男10月；二審高雄高分院去年10月仍判2人原刑度，其中何男獲緩刑4年。（編輯：張銘坤）1120110