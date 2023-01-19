前立委羅志明、退役少將夏復翔捲共諜案 2人改收押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄19日電）海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明捲入共諜案，高雄地院裁定交保，雄檢6日依不服原審裁定提抗告成功；高雄地院今天重開羈押庭，裁定2人羈押禁見，確定須在牢裡過年。

羅志明、夏復翔涉國安法案件，檢方6日依不服原審裁定，向二審高雄高分院提出抗告，高雄高分院撤銷原裁定發回高雄地方法院，地院法官今天上午10時重開羈押庭，並於中午近1時以原聲押事實裁定2人羈押禁見，確定得在牢裡過完農曆年，羈押理由仍待稍晚公布。

全案起於夏復翔遭羅志明吸收後，2人即以其曾為立委、退將身分所具的國軍及立委人脈，長期物色、引介國軍特定階級、軍種退役將領赴中國接受落地招待，提供對岸統戰組織接觸、拉攏、吸收國軍退役軍官機會，發展組織。

高雄地檢署接獲情資後，4日指揮法務部調查局高雄市調查處兵分多路前往搜索帶回十多人，部分退役將領坦承赴中國接受招待，但不知背後目的。

檢方將2人聲請羈押，另同列被告的徐姓前海軍艦隊指揮部司令則遭檢方諭令10萬元交保、夏男妻子5萬元交保、羅男前助理無保請回，總計5人列被告，另有16人列證人。

高雄地方法院5日晚間依案發時間為民國102至108年間、檢方已查扣犯嫌所有相關證物，且也以交保及限制出境出海方式，足對犯嫌產生相當心理壓力，避免串證及逃亡等理由，認定無羈押必要，分別諭知羅男20萬元、夏男15萬元交保，並不得對未到案證人接觸。不過，高雄地檢署檢察官依不服原審裁定為由，6日下午提起抗告。

夏復翔曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職；羅志明曾任台灣團結聯盟立法委員，台鹽廈門子公司董事長，現任元富土地開發股份有限公司負責人。（編輯：陳仁華）1120119