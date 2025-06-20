太陽光電案場爆爭議 童子賢：破壞環境不應稱綠能

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（中央社記者吳家豪台北20日電）高雄大樹區和山太陽光電發電設施超出內政部核給開發計畫範圍及水土保持等違失，長年關心能源議題的和碩董事長童子賢今天表示，這種破壞植被、森林的方式產生能源，不應稱為綠能，呼籲政府應重新整頓秩序，確保綠能真正符合環保原則。

高雄市經發局日前表示，大樹區和山太陽光電發電設施因超出內政部核給開發計畫範圍及水土保持相關違失，市府已令業者停止施工，並促請經濟部能源署立即要求業者拆除清理不可開發區太陽光電設施。

童子賢今天出席經濟日報2025大師論壇接受媒體採訪，被問到對此事的看法，他強調，綠能應真正符合「綠」的定義，代表對環境友善，有助於改善地球暖化與環境。然而，高雄太陽能面板破壞約50幾公頃山頭，相當於2座大安森林公園，這種破壞植被、森林的方式產生能源，不應稱為綠能，因為這是「綠色不利」。

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他指出，這種大規模開發可能牽涉地方政治生態，雖然聽說地方政府有開罰數十萬元，但相較於投資利益多達數億元，根本不痛不癢。

童子賢表示，這種破壞水土保持的行為，在下暴雨時可能導致走山，威脅人民生命財產安全。他呼籲政府應重新整頓秩序，確保綠能真正符合環保原則，對台灣及人類社會有益。（編輯：張均懋）1140620