共軍機艦擾台 中國：反對任何國家以航行自由挑釁

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（中央社台北20日電）日本與英國軍艦近日穿越台灣海峽後，中共昨天起派出大批軍機軍艦擾台，中國外交部今天回應稱，中方尊重各國依法在台灣海峽相關海域享有的航行權利，但堅決反對任何國家以航行自由為名進行挑釁。

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機50架次，其中46架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦6艘，總計中共56機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

據澎湃新聞，中國外交部20日下午舉行例行記者會，有外媒記者提問：台灣當局稱，在過去24小時內，46架解放軍戰機飛越台灣。請問中方為何派出如此多戰機？這是否與此前日本軍艦過航台灣海峽或者是美國議員訪台有關？

中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，「台灣問題」事關中國的主權和領土完整。中方尊重各國依法在台灣海峽相關海域享有的航行權利，但「堅決反對任何國家以航行自由為名進行挑釁，威脅中國的主權安全。」

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，日本海上自衛隊護衛艦高波號12日經過台灣海峽，很可能意在反制中國戰機挑釁行徑。這是日本海上自衛隊船艦繼去年9月和今年2月後，第3度穿越台海。

日本防衛省11日表示，中國戰鬥機7日與8日在太平洋公海上空，「異常接近」海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。日方的巡邏機當時正在警戒監視中國航空母艦山東艦。中國外交部隔天表示，日本艦機對中國軍事活動抵近偵察，是造成海空安全風險的根源，敦促日方停止此類「危險行為」。

此外，英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）18日穿越台灣海峽，英國在台辦事處昨天證實此事，並表示皇家海軍艦艇在此地區行使「聯合國海洋法公約」所規定的航行自由權，有明確的先例。

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共軍東部戰區海軍新聞發言人劉潤科大校今天稱，6月18日，英國史佩號過航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒，有效應對處置。「英方有關言論曲解法理、混淆視聽，其行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。」

劉潤科揚言，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1140620