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中職上半季爭冠關鍵戰 桃猿教頭：拿出最好投手

2025/6/20 18:38
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（中央社記者楊啟芳桃園20日電）中職目前在上半季爭冠關鍵期，樂天桃猿隊加上今天還有9場比賽要打，教頭古久保健二指出，這幾天賽事很關鍵，可能會決定最後結果，對上統一獅將會拿出最好的投手跟對方對決。

今天比賽開打前統一獅隊暫居上半季第1，接著中信兄弟以2場勝差、樂天桃猿以2.5場勝差緊追在後，且桃猿本季還有9場賽事，今天在桃園棒球場直接迎戰統一獅。

桃猿教頭古久保健二賽前直言，「昨天、今天這2場是非常關鍵的比賽，幾乎可以決定上半季的結果最後是怎樣，所以會以這2場比賽為中心，拿出最好投手去跟對方對決。」桃猿隊今天推出洋投魔神樂（Marcelo Martinez）對上獅隊洋投蒙德茲（Yohander Méndez）。

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桃猿隊補賽週比賽多，目前還有9場賽事要打，古久保健二指出，球員比較辛苦，這種連戰體能沒辦法負荷，真的要靠意志力下去打，因此他也建議，或許以後中職各球團保留名單可增至70人，「這樣對每隊的球員負擔小一點，球隊中競爭力也會強一點。」

此外，5月初因左大腿拉傷離開戰線的廖健富已開始隨隊，不過古久保健二表示，廖健富可能會到上半季尾聲才有機會上來，「還在尋找把他拉上來的時機，還是要看一下球隊的狀況再去做決定，他的身體狀況也還沒有很穩定。」（編輯：龍柏安）1140620

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