宇宙人合體麋先生 聖皓自嘲接吻也輸天后蔡依林

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北20日電）樂團宇宙人合體麋先生，將擔任hito流行音樂獎頒獎典禮開場嘉賓，提到小驚喜，麋先生主唱聖皓逗趣說要在台上接吻，又笑說怕接吻也輸給壓軸上場的天后蔡依林，沒版面就尷尬了。

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮明天將在台北小巨蛋登場，金曲樂團宇宙人合體麋先生擔任開場嘉賓，今天舉辦彩排記者會。

被問到登台有沒有安排小驚喜，麋先生主唱聖皓笑問：「是要腥羶色，在台上接吻的這種驚喜嗎？」隨後又笑說，「如果接吻了，還是輸給壓軸上場的天后蔡依林，沒版面就尷尬了。」

透過 Google News 追蹤中央社

宇宙人和麋先生2團感情好，已經合作超過5次，彩排時宇宙人主唱小玉還故意逗聖皓笑，惹得聖皓在墨鏡下頻頻翻白眼。不過聖皓坦言擔心觀眾會看膩宇宙人和麋先生合體，笑說這次hito結束後「要先冷藏」一陣子。

另外，宇宙人吉他手阿奎前陣子剛升格2寶爸，為接手太太育兒，每天都得準時離開，大家也都能體諒配合。阿奎坦言2個孩子辛苦加倍，但幸福也加倍。（編輯：張雅淨）1140620