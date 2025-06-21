非政府組織：以色列攻擊造成伊朗至少657人喪命

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）總部設在美國的非政府組織今天表示，以色列對伊朗發動攻擊已造成至少657人喪命，包括平民和安全部隊成員，這項統計得自伊朗消息來源和報導。

法新社報導，人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）表示，自以色列本月13日開始攻擊以來，已造成伊朗各地至少263名平民喪命，其中已證實超過20名兒童的身分，多數是在德黑蘭（Tehran）。

人權行動者新聞通訊社還提到有164名軍方成員死亡。

另有230名死者，人權行動者新聞通訊社無法判斷是平民或是安全部隊成員。

除此之外，截至今天上午，伊朗安全部隊和平民受傷人數超過2000人。

人權行動者新聞通訊社表示，伊朗31省中的21個遭受攻擊。

人權行動者新聞通訊社隸屬的人權行動者非政府組織（Human Rights Activists NGO）2005年在伊朗成立，後來因伊朗當局壓制而轉往美國。

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伊朗當局本月15日表示，以色列攻擊造成至少224人喪命，包括軍事指揮官、核子科學家和平民，自此後未再更新。

以色列也遭受伊朗反擊，根據當局公布的數據，至少造成25人喪生和數百人受傷。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140621