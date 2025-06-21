加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/300
首頁 / 國際

以色列矢言不會停止攻擊伊朗 德黑蘭再傳爆炸聲

2025/6/21 02:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭/華盛頓20日綜合外電報導）以色列與伊朗戰爭進入第2週，根據法新社記者報導，伊朗首都德黑蘭（Tehran）今天傳出一連串爆炸聲響。以色列向聯合國安全理事會表示，不會停止對伊朗的攻擊。

伊朗的法斯通訊社（Fars news agency）稍早報導德黑蘭中心地區啟動防空系統，數分鐘後，當地時間晚上8時45分（台灣時間21日凌晨1時15分）就傳出爆炸聲響。

路透社報導，以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）說：「我們不會停止…直到伊朗的核威脅被消除，直到其戰爭機器繳械，直到我們和你們的人民都安全為止。」

google news透過 Google News追蹤中央社

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）要求聯合國安理會採取行動。

他說：「以色列顯然已宣稱將持續攻擊，該打多久就打多久。有可靠的報告令我們擔憂，指美國…可能會加入這場戰爭。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140621

#以色列
#聯合國
#伊朗
#安理會
#聯合國安理會
#德黑蘭
達諾
伊朗控美共謀以色列攻擊 華府否認稱談判才明智
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美媒：川普不急著轟炸伊朗 因擔憂利比亞亂局重演
40
更多編輯台推薦新聞：