以色列矢言不會停止攻擊伊朗 德黑蘭再傳爆炸聲
2025/6/21 02:50
（中央社德黑蘭/華盛頓20日綜合外電報導）以色列與伊朗戰爭進入第2週，根據法新社記者報導，伊朗首都德黑蘭（Tehran）今天傳出一連串爆炸聲響。以色列向聯合國安全理事會表示，不會停止對伊朗的攻擊。
伊朗的法斯通訊社（Fars news agency）稍早報導德黑蘭中心地區啟動防空系統，數分鐘後，當地時間晚上8時45分（台灣時間21日凌晨1時15分）就傳出爆炸聲響。
路透社報導，以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）說：「我們不會停止…直到伊朗的核威脅被消除，直到其戰爭機器繳械，直到我們和你們的人民都安全為止。」
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伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）要求聯合國安理會採取行動。
他說：「以色列顯然已宣稱將持續攻擊，該打多久就打多久。有可靠的報告令我們擔憂，指美國…可能會加入這場戰爭。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140621
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