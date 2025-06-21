若美決定對伊朗採取行動 川普透露可能僅限於空襲
2025/6/21 07:10（6/21 08:36 更新）
（中央社記者侯姿瑩華盛頓20日專電）以色列與伊朗戰爭進入第2週，美國是否加入以色列對伊朗發動攻擊備受關注。美國總統川普今天透露，若決定對伊朗採取行動，可能僅限於空襲，「最不想做的事就是動用地面部隊」。
以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，本月13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰至今。川普（Donald Trump）昨天表示，有鑒於近期和伊朗展開談判的可能性相當高，但也有可能不會談判，他將於2週內決定是否對伊朗採取行動。
美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普今天說，若美國涉入以伊衝突，可能僅限於空襲。
「我不會談論有關地面部隊的問題」，川普向媒體表示，「最不想做的事就是出動地面部隊」。
另外，川普回應媒體詢問也說，他不會要求以色列停止對伊朗空襲，因為他們正在贏得這場戰爭。
他表示，若某一方正在獲勝，會比某一方正在落敗時更難提出這種要求，但也強調，美國一直和伊朗對話，「我們看看接下來怎麼發展」。
路透社報導，被問及是否支持以伊在談判進行時停火，川普表示，「可能會，要看情況決定」。
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白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）昨天說，川普目前的首要目標是確保伊朗不能擁有核子武器，並為中東帶來和平穩定。
在川普考慮是否加入以色列對伊朗的攻擊之際，包括使用碉堡剋星
炸彈摧毀位於地下深處的伊朗核設施，美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，美國官員目前商討的重點在於，如何能在不捲入全面戰爭的情況下攻擊這些目標。（編輯：陳承功）1140621
碉堡剋星
- 美軍綽號「碉堡剋星」（Bunker buster）的武器泛指專為穿透堅固目標或深埋地下設施而設計的精確導引炸彈。炸彈裝有高密度硬殼與延遲引信，可穿透深層土壤或厚重混凝土「先鑽地後引爆」，極大提升摧毀深層掩體的能力。
- 美軍這類炸彈包含GBU 57A/B、GBU 28、GBU 37等型號，重量從3萬磅到5000磅不等，視炸彈重量與尺寸由B‑2、B‑1B等戰略轟炸機或F‑15等戰機投擲。
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