加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
彭博：軟銀孫正義尋求與台積電在美建兆元級AI產業園區
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影1/300
首頁 / 娛樂

「白衣蒼狗」將巡演 導演：盼看見移工與照護困境

2025/6/20 16:13（6/20 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
探討台灣偏鄉照護體系殘酷的電影「白衣蒼狗」巡演預計於北中南多地展開，27日首站將先回到拍攝地高雄，並啟動群眾募資計畫，盼透過更多觀眾參與，讓作品走入更多城市與戲院。圖為劇照。（牽猴子提供）中央社記者龍柏安傳真 114年6月20日
探討台灣偏鄉照護體系殘酷的電影「白衣蒼狗」巡演預計於北中南多地展開，27日首站將先回到拍攝地高雄，並啟動群眾募資計畫，盼透過更多觀眾參與，讓作品走入更多城市與戲院。圖為劇照。（牽猴子提供）中央社記者龍柏安傳真 114年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北20日電）探討台灣偏鄉照護體系殘酷的電影「白衣蒼狗」即將展開全台巡演，導演曾威量期望透過這部作品，讓大家共同看見照護與移工議題背後，那些無法言說的苦與愛。

「白衣蒼狗」描述在醫療資源匱乏的台灣偏鄉，1名泰國失聯移工悟姆為了謀生擔任非法看護，雖未受過專業訓練，但照顧病患無微不至。然而面對薪資拖欠、醫療事故與同儕失蹤事件，悟姆被迫在生存與道德之間做出艱難抉擇。

google news透過 Google News追蹤中央社

導演曾威量是去年金馬獎最佳新導演得主，今天他透過新聞稿表示，這部片是以自身家人照護經驗為創作基底，也希望讓大家共同看見照護與移工議題背後，那些無法言說的苦與愛。

「白衣蒼狗」巡演預計於北中南多地展開，6月27日先回到拍攝地高雄開始第1站，並啟動群眾募資計畫，盼透過更多觀眾參與，讓這部作品走入更多城市與戲院。（編輯：張雅淨）1140620

曾威量
白衣蒼狗6/27巡迴放映 導演：台灣人該看見的議題
電影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
布萊德彼特F1電影飆速300公里 比照專業車手訓練
21
更多編輯台推薦新聞：