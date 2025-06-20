「白衣蒼狗」將巡演 導演：盼看見移工與照護困境

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（中央社記者龍柏安台北20日電）探討台灣偏鄉照護體系殘酷的電影「白衣蒼狗」即將展開全台巡演，導演曾威量期望透過這部作品，讓大家共同看見照護與移工議題背後，那些無法言說的苦與愛。

「白衣蒼狗」描述在醫療資源匱乏的台灣偏鄉，1名泰國失聯移工悟姆為了謀生擔任非法看護，雖未受過專業訓練，但照顧病患無微不至。然而面對薪資拖欠、醫療事故與同儕失蹤事件，悟姆被迫在生存與道德之間做出艱難抉擇。

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導演曾威量是去年金馬獎最佳新導演得主，今天他透過新聞稿表示，這部片是以自身家人照護經驗為創作基底，也希望讓大家共同看見照護與移工議題背後，那些無法言說的苦與愛。

「白衣蒼狗」巡演預計於北中南多地展開，6月27日先回到拍攝地高雄開始第1站，並啟動群眾募資計畫，盼透過更多觀眾參與，讓這部作品走入更多城市與戲院。（編輯：張雅淨）1140620