益張實業專注台灣製造 用AI打開新局

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（中央社記者林孟汝彰化20日電）從彰化埤頭發跡，益張實業由原本的家用品五金工廠，歷經數度產業轉型，蛻變為亞洲商用置物設備的重要供應商。在AI（人工智慧）與碳管理尚未成為製造業顯學之前，益張早已超前部署，奠定創新與永續的競爭優勢。

近40年前，創辦人陳新約與副董事長黃秀英攜手創業，陳新約專注產品品質與研發，黃秀英則主導公司策略，兩人密切分工，在關鍵時刻挺過大客戶抽單的難關，逐步開拓商用設備市場，並持續導入高值化製程。

不西進中國 反突圍成功

陳新約指出，2000年台商掀起西進潮時，因擔憂中國生產線的良率偏低，益張考慮再三選擇堅守台灣。但要留下來就得轉型，才能在削價競爭的紅海中突圍求生。

他帶領團隊投入5年研發，推出無須破壞地板的移動式倉儲設備，具備耐受結冰與灰塵等惡劣環境的能力，並順利通過嚴苛測試後，成功打入冷鏈物流、電子、醫療與製藥等高階應用場域。

這項自主技術，成為益張穩居商用置物設備龍頭的關鍵，當全球供應鏈歷經疫情與地緣政治衝擊、重組版圖時，益張反因製程自主與在地韌性，贏得更多國際品牌青睞，2024年營收、每股純益，雙雙創下歷史新高。

同時，總經理邱明鶴上任後，加速推動碳盤查、智慧製造與AI導入，並將數據治理、部門協作與ESG（環境、社會、治理）制度化，引領這家傳統製造企業走向數位轉型的新里程。

益張2024年營收、每股純益雙雙創下歷史新高。這張亮眼成績單，來自董事長陳新約（中）、副董事長黃秀英（右）、總經理邱明鶴（左）等領導團隊的前瞻決策與穩健推進。中央社記者李宗憲攝 114年6月20日

導入AI 降低停機時間、提升毛利

「我們導入AI，是要讓現場人力投入更有價值的地方。」邱明鶴強調，益張與財團法人資訊工業策進會合作驗證「自適應AI生產決策系統」，將AI全面導入生產決策、異常預警及品質監控。

其中，與經濟部所屬的財團法人金屬工業研究發展中心技術合作，包括「設備預診斷模組」能透過AI分析設備聲音與電流波形，精準預測機器異常，成功將工廠停機時間減少25%；「自動檢測模組」將焊接缺陷檢出率也從80%提升至85%；「AI預測模型」則以AI預測訂單與排程系統，讓庫存周轉率提升逾20%，有效減少「等料」造成的生產空窗。

對益張來說，雖然只是先期驗證、累積經驗、收集資訊，但這不只是「練兵」省成本，更有助於未來強化毛利結構。

「製程中，哪怕是3%、5%的浪費，都會直接影響毛利。」邱明鶴強調，「客戶需要100件產品，我們就能用100件的原料生產出來，不浪費、不超耗，這正是益張的核心競爭力。」

益張導入AI預測訂單與排程系統的先期驗證，讓庫存周轉率提升逾20%，有效減少「等料」造成的生產空窗。中央社記者李宗憲攝 114年6月20日

提早布局碳管理 掌握轉型主動權

這3項模組實現製造可行性預評估，建立企業整體競爭力外，還可整合碳追蹤功能，幫助產業低碳轉型與永續發展。

其實，在碳盤查尚未普及時，益張就已具備前瞻思維，啟動碳排放記錄與管理，邱明鶴回憶道「當時甚至還有人質疑我們為何這麼早投入？」

2024年，益張更導入環境資訊系統（EIS），整合用電、瓦斯、水與碳排等數據，建立即時儀表板作為總部管理中樞，未來也將擴及子公司。這些數據不僅有助於能源效率管理，也成為因應碳定價、碳費及歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）的基礎。

「我們不是因為被規定才做，而是因為覺得應該做。」邱明鶴這句話深刻傳達了益張永續文化的精神核心。

益張創新團隊花費5年，研發出無須破壞地板的移動式倉儲設備。（益張公司提供）中央社記者林孟汝傳真 114年6月20日

從制度到文化 打造韌性與續航力

在益張，「員工就是家人」，黃秀英表示，公司文化重視共享與共榮，設有15%～20%的稅前利潤分享機制，同時鼓勵同仁持續學習、創新與責任承擔。公司內部更設有健康餐廳，依地中海飲食原則供餐，以實際行動落實減少廚餘與可持續性發展的理念。

儘管營收屢創新高，益張仍堅持穩健成長策略，不追求擴張速度，邱明鶴說。益張選擇與理念相符的客戶合作，「我們讓產能與產值維持在健康水準」。

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黃秀英補充指出，益張已建構出一套「以數據為基礎、人才為根本、共識為核心、未來為導向」的經營體系，這套系統深植公司核心，並延伸至4家子公司的策略整合，使企業具備跨越產業轉型門檻的韌性與續航力。

這不只是益張邁向未來的底氣，更是她對所有正面臨轉型挑戰的台灣中小企業，提供了一份具體可行的實戰建言。（編輯：陳姿伶）1140620