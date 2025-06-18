工研院協助友達子公司達擎 AI技術開發新顯示產品

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（中央社記者張建中新竹18日電）工研院今天宣布，與面板廠友達光電子公司達擎合作，運用工研院的AI虛實融合技術，開發包括智慧育樂、智慧零售和智慧移動應用情境的顯示產品。

工研院發布新聞稿指出，AI虛實融合技術具備3大特色，第1是影像辨識感測技術，透過鏡頭擷取環境影像，AI系統可即時辨識人、物與場域資訊，進行智慧分析與互動應用。

第2是高清透明投影模組，應用高穿透率的透明投影顯示方案，可確保背景清晰可視，使虛擬影像自然融合於真實場景，提升視覺沉浸感。第3是虛實融合互動系統，結合AI與影像感測，實現透明顯示上的虛實融合，辨識使用者動作並即時回應，創造嶄新的人機互動體驗。

友達光電執行長暨總經理柯富仁表示，達擎專注於次世代顯示與智慧整合應用，具備系統整合、光電設計與精密製造能力，致力打造高附加價值顯示解決方案。

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柯富仁說，隨著顯示應用持續朝向智慧化、沉浸式及場域導向發展，透過工研院開發的AI虛實融合技術將有助於加速技術商品化，開發更多創新應用情境，進而提升企業競爭力與營收成長。

柯富仁表示，達擎積極以顯示技術為基礎打造智慧顯示解決方案，拓展至智慧零售、企業與教育、醫療等產業，推動智慧場域應用新藍海，強化多元場景互動體驗並積極拓展海外市場。（編輯：楊蘭軒）1140618