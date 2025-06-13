聯覺科技以AI模擬布料 打造紡織淨零新篇章

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：中央社

（中央社記者蔡素蓉台北13日電）聯覺科技研發「AI智慧模擬布料開發流程」，以數位打樣，優化生產效率，獲美國運動品牌商青睞，還入選輝達新創鏈結團隊。創辦人謝賀祥說，「我們終極目標是創立永續服裝品牌，從布料選擇、打樣、開發、生產環節都是永續的。」

走進聯覺科技（NunoX）位於台北市復興北路工業風的辦公室，清一色是年輕的工程師，每個人聚精會神盯著電腦螢幕上五彩繽紛的色塊，透過AI來模擬不同布料的垂墜度，協助品牌設計師與製造商透過雲端AI平台，快速建立精確數位材料模型，即時溝通協作，大幅節省傳統實際打樣所耗費的金錢與時間成本。

開發人體3D掃描機 踏入訂製服裝產業

謝賀祥取得台灣科技大學電機研究所碩士後，先在宏碁電腦價值創新中心擔任研發工程師，後來轉任產品經理，進而接手智慧家居（Smart Home）新創產品開發，2002年外派到美國矽谷，參與導入設計思維的產品開發（design thinking process）專案，矽谷工程師對於產品的創新思考以及創業風潮，深深觸動了他的心靈。

就這樣懷抱著對創新產品的熱愛，工作滿10年的謝賀祥選擇離職創業。

「我們當時整個公司的人都是做研發（RD）的，沒有行銷，也沒有募資計畫，單純以為產品做得好，大家就會來買。」謝賀祥說，第一次創業，錢很快就燒光了，以失敗告終。

2015年，謝賀祥展開人生第二次創業，與一位美國紡織廠老闆、一位以色列專業行銷經理人共同創辦TG3D Studio，他主責產品技術開發，打造出「人體3D掃描機」，鎖定西裝訂製產業為客戶群。

謝賀祥談起與紡織服裝業的緣分，「我外公以前開西裝店，外婆是製作旗袍的師傅。我是外婆帶大的，外婆常背著還是小孩的我，幫我做衣服、改衣服。第二次創業，讓我覺得可以利用新的科技，改善外公外婆當年傳統產業客製化的痛點。」

謝賀祥就這樣一腳踏進了紡織服裝數位化平台這個領域。

聯覺投入2年多時間，攜手紡織產業綜合研究所開發出「AI智慧模擬布料開發流程」，透過3D掃描技術掃瞄實體布料後，以數位打樣，優化生產效率，贏得2023年愛迪生金獎，獲美國運動品牌商青睞，入選輝達新創鏈結團隊。中央社記者李宗憲攝 114年6月13日

AI智慧模擬布料開發流程 獲2023愛迪生金獎

有鑑於量身訂製產業的市場有限，他創立聯覺科技，以紡織業的AI與數位科技為產品，鎖定大型品牌商跟大型供應鏈。

「你知道全球每年花是光在打樣，而非庫存，就有8個billion（80億）美元的花費，打樣的東西一定得銷毀，所以如果我能把50次打樣減到10次，那對地球永續就能有所貢獻了。」謝賀祥娓娓道來創立聯覺的初心。

聯覺投入兩年多時間，攜手經濟部主管的財團法人紡織產業綜合研究所，開發出「AI智慧模擬布料開發流程」，透過3D掃描技術掃瞄實體布料後，轉成數位分身，再以AI技術模擬不同布料的垂墜度，以多項發明專利榮獲2023年愛迪生金獎。聯覺科技直接面對客戶後，因應市場需求，持續不斷開發精進當中。

入選輝達新創團隊 創立永續服裝品牌宏圖

聯覺科技創新的紡織數位化平台技術，經由客戶介紹，讓美國運動品牌商安德瑪 （Under Armour）主動聯繫，經由數個月考核與測試，聯覺被列入UA指定鞋材數位化合作夥伴，數位打樣技術廣泛應用於UA的中國、越南及台灣等供應商。

聯覺還入選輝達（NVIDIA）新創鏈結計畫（inception program）成員之一。

「我們主動申請面試，輝達從2023年至今年大約選中300多家新創公司，而2025年台北COMPUTEX再從其中選出涵蓋台灣、南韓及越南等12家新創公司，與他們一起宣傳，而我們是其中一家。」謝賀祥說，加入計畫後，輝達提供基於其生態圈技術指導與諮詢，支援GPU AI算力，引薦合作夥伴，引介國內外投資者等，為聯覺提供不少協助。

謝賀祥5月赴日參訪，返台後出席COMPUTEX、接受專訪、協助紡織業數位化教育訓練、6月飛往巴黎參展，行程緊湊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

即使工作滿檔，談起未來願景，謝賀祥神采奕奕地說，「我們希望提供服裝被設計與被生產的另一種方式。創立服裝品牌是一條挑戰重重的道路，但我們仍朝這個方向努力邁進，期待未來包括材質選擇、打樣、生產與開發流程都能透過AI技術平台進行，為永續地球作出貢獻。」

這是一位科技人希望以AI科技書寫台灣紡織服裝淨零新篇章的故事。（編輯：陳姿伶）1140613

輝達在2025年5月舉辦的台北國際電腦展（COMPUTEX）特別設立一個輝達新創鏈結計畫（NVIDIA Inception Startup）專區，精選亞太區12家AI新創公司在此區設立展位，聯覺科技（http://nunox.io）也在其中。（聯覺科技提供）中央社記者蔡素蓉傳真 114年6月13日