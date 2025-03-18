輝達GTC登場 台廠品牌顯眼、台灣新創參展數翻5倍

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（中央社記者張欣瑜聖荷西17日專電）輝達GTC大會今天以各項技術會議揭開序幕，展場大廳內隨處可見台灣廠商品牌標誌，台灣新創參展團隊為去年5倍之多，豐富輝達新創生態系。首度引進的GTC夜市，布置上充滿濃濃輝達味，明晚開幕備受期待。

輝達（NVIDIA）GTC大會今天在聖荷西（San Jose）會議中心登場，首日活動以不同類型的技術會議為主，從大語言模型、深度學習、到輝達各項平台應用等話題，吸引大批開發人員和業界人士參與，並為18日登場的輝達執行長黃仁勳主題演講暖身。

GTC展場將在主題演講後正式亮相，場內場外已隨處可見台廠品牌。大廳內，鑽石級贊助商鴻海、廣達旗下雲達、華碩、台達電等企業的旗幟在入口處十分顯眼，伺服器大廠美超微（Supermicro）也是以鑽石級贊助商盛大參展，將首度亮相搭載輝達最新技術的系統。

值得一提的是，台灣新創今年參展數寫下新高，從去年約3家躍升至今年的逾15家，整體數量為去年5倍之多，以AI新創公司為主，不少是輝達Inception加速器計畫（NVIDIA Inception Program）成員，分布在8個展區，展會期間將進行11場專題演講。

AI新創公司DMKTZ創辦人兼執行長謝賀祥受訪表示，輝達長期關注台灣新創，近1年多來，更加大投入資源，DMKTZ致力推動時尚設計數位轉型，為輝達AI生態系內較少見的應用領域，希望能把握這次機會和不同領域的國際團隊交流，加速創新。

AI新創公司Morale AI創辦人兼執行長高聖翔則告訴記者，輝達的NeMo和NIM平台及服務加速了公司產品的整合和開發，這次首度參加GTC，主要關注的技術包括AI代理（AI Agents），小語言模型技術，還有將AI解決方案應用到各個不同產業的發展。

外界認為，黃仁勳將在主題演講揭曉AI代理、實體AI、及新一代AI晶片等技術。

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展會之外，輝達今年首度在GTC大會期間推廣夜市，將於18日正式亮相，今天晚間，已可看見象徵輝達的綠色、白色燈光裝飾，照亮聖荷西市中心，布置上別具巧思，有別於全露天模式，白色的活動帳篷攤位可遮風避雨，攤位的招牌也與輝達色系一致。

夜市門口寫著「歡迎來到GTC公園」，營造出多元且包容氣氛，融合台灣夜市和西方科技活動的入口設計和現場布置，令不少與會人士對美食體驗相當期待。（編輯：張芷瑄）1140318

輝達GTC大會17日登場，以各項技術會議揭開序幕。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月18日

台灣AI新創公司創辦人高聖翔（左）和謝賀祥首度參加輝達GTC大會，受訪表示期待能與國際團隊交流。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月18日

輝達2025年首度在GTC大會期間舉辦夜市活動，將於18日正式亮相。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月18日