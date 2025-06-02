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AI助攻舊衣分選辨識 獲數位永續影響力獎

2025/6/2 11:16
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（中央社記者許秩維台北2日電）台師大技轉衍生新創的沛德永續科技公司，開發AIoT（人工智慧物聯網）舊衣分選辨識系統，突破傳統紡織回收面臨混材辨識與分類瓶頸，獲得數位永續影響力獎的氣候獎和全球大獎。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，全球AI賦能永續高峰會每年於不同國家舉辦，今年首次在台灣舉辦，除了多場對談，同時也頒發「數位永續影響力獎」，表彰全球資訊與通信技術（ICT）產業中具高度永續影響力的創新行動。

台師大技轉衍生新創的沛德永續科技公司，以AI賦能紡織循環創新，兼具數據實現性與可驗證性的永續時尚路徑，一舉拿下「氣候獎」與代表最高榮譽的「全球大獎」，成為今年數位永續影響力獎的大贏家。

沛德永續科技以源自台師大光電工程研究所的關鍵技術為核心，開發出全球少見的AIoT（人工智慧物聯網）舊衣分選辨識系統，成功突破傳統紡織回收面臨的混材辨識與分類瓶頸。

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台師大表示，沛德永續科技結合自主研發的近紅外光譜和AI辨識演算法，即使混紡衣物也能被高精度辨識與分類，進入物理或化學解纖、抽紗、再製布料的再生路徑；並串聯品牌商、零售端、回收業者、紡織加工廠到地方與中央政府，實現高效率回收、高純度分類、高比例再利用的紡織循環鏈。

沛德永續科技也宣布，將啟動全球首座「紡織到紡織示範中心」建置計畫，預計今年底在台灣正式揭幕，完整落實從舊衣回收到智慧分選再製的實質運作，並作為產業利害關係人的協作基地。（編輯：張雅淨）1140602

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