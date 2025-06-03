台18項技術獲愛迪生獎 經部法人囊括14項創最佳成績

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（中央社記者劉千綾台北3日電）台灣今年在「創新界奧斯卡」愛迪生獎（Edison Awards）拿下18座獎項，創歷年最佳成績，其中經濟部支持的14項研發成果獲獎。經濟部長郭智輝表示，許多獲獎技術導入AI技術，政府也在全台建置逾50條AI試製線，涵蓋16個產業，盼加速AI應用導入百工百業。

經濟部今天舉辦「2025 Edison Awards獲獎記者會」，郭智輝出席致詞表示，今年台灣表現亮眼，共有18項技術獲獎，成績全球第2，亞洲第1，其中經濟部支持的14項研發成果共拿下5金、6銀、3銅，獲獎法人高達5家，創下有史以來最佳成績。

郭智輝提到，在法人機構中，工研院獲獎數量就高居全球第2，金屬中心則名列第5，紡織所也獲得金獎；車輛中心與船舶中心今年也首次獲獎。此外，今年許多獲獎技術導入AI技術，展現經濟部以AI帶動百工百業的成果。

紡織所今年以「AI自學驗布系統」獲得金獎，郭智輝指出，系統結合AI演算法與高解析光學技術，快速優化驗布效率、提供精準度，已與加拿大品牌始祖鳥合作，未來期許能建立一套技術應用在百工百業的市場。

為加速中小企業導入AI應用，郭智輝說明，經濟部盤點10大法人設備及場域，在全台打造超過50條、涵蓋16個產業的AI試製線，協助培育企業的實作人才，協助產業從研發到落地，擁有更強的競爭力。

經濟部產業技術司透過新聞稿表示，工研院共榮獲3金3銀1銅，其中金獎「漏水智慧監測系統」透過AI地底聲振分析，即時處理聲學數據，可快速識別與定位漏水，降低維修成本，辨識準確率達98%，並已與台灣自來水公司合作，成功定位834處漏水點，年省1094萬噸水，有望拓展至全球缺水地區，特別適用於歐洲歷史城市，無損古蹟下精準檢測洩漏，優化水資源管理。

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另一項金獎為「NaPoGlass」以專利奈米孔洞化技術製成高效能金屬離子捕捉材，應用於金屬廢水處理，金屬可回收不產生汙泥，水資源亦可循環利用並減少50%至90%用水量，相較於化學混凝沉降法，每處理1萬噸水更可減少約100噸碳排，目前已應用於半導體、電鍍業，助企業達成綠色轉型。

技術司強調，工研院的第3項金獎技術「突破性多效能溫感水膠」是一款創新生醫材料，具高生物相容性且可被人體吸收，已應用於椎間盤突出與退化性關節炎等臨床試驗，目前已獲台灣、美國、歐洲等專利，並技轉衍生新創「仁匯國際」，布局全球牙科與外科市場。（編輯：張若瑤）1140603