加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中華電為憑證事件致歉 強調無涉資訊與網路安全
首頁 / 產經

台18項技術獲愛迪生獎 經部法人囊括14項創最佳成績

2025/6/3 19:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北3日電）台灣今年在「創新界奧斯卡」愛迪生獎（Edison Awards）拿下18座獎項，創歷年最佳成績，其中經濟部支持的14項研發成果獲獎。經濟部長郭智輝表示，許多獲獎技術導入AI技術，政府也在全台建置逾50條AI試製線，涵蓋16個產業，盼加速AI應用導入百工百業。

經濟部今天舉辦「2025 Edison Awards獲獎記者會」，郭智輝出席致詞表示，今年台灣表現亮眼，共有18項技術獲獎，成績全球第2，亞洲第1，其中經濟部支持的14項研發成果共拿下5金、6銀、3銅，獲獎法人高達5家，創下有史以來最佳成績。

郭智輝提到，在法人機構中，工研院獲獎數量就高居全球第2，金屬中心則名列第5，紡織所也獲得金獎；車輛中心與船舶中心今年也首次獲獎。此外，今年許多獲獎技術導入AI技術，展現經濟部以AI帶動百工百業的成果。

紡織所今年以「AI自學驗布系統」獲得金獎，郭智輝指出，系統結合AI演算法與高解析光學技術，快速優化驗布效率、提供精準度，已與加拿大品牌始祖鳥合作，未來期許能建立一套技術應用在百工百業的市場。

為加速中小企業導入AI應用，郭智輝說明，經濟部盤點10大法人設備及場域，在全台打造超過50條、涵蓋16個產業的AI試製線，協助培育企業的實作人才，協助產業從研發到落地，擁有更強的競爭力。

經濟部產業技術司透過新聞稿表示，工研院共榮獲3金3銀1銅，其中金獎「漏水智慧監測系統」透過AI地底聲振分析，即時處理聲學數據，可快速識別與定位漏水，降低維修成本，辨識準確率達98%，並已與台灣自來水公司合作，成功定位834處漏水點，年省1094萬噸水，有望拓展至全球缺水地區，特別適用於歐洲歷史城市，無損古蹟下精準檢測洩漏，優化水資源管理。

google news透過 Google News追蹤中央社

另一項金獎為「NaPoGlass」以專利奈米孔洞化技術製成高效能金屬離子捕捉材，應用於金屬廢水處理，金屬可回收不產生汙泥，水資源亦可循環利用並減少50%至90%用水量，相較於化學混凝沉降法，每處理1萬噸水更可減少約100噸碳排，目前已應用於半導體、電鍍業，助企業達成綠色轉型。

技術司強調，工研院的第3項金獎技術「突破性多效能溫感水膠」是一款創新生醫材料，具高生物相容性且可被人體吸收，已應用於椎間盤突出與退化性關節炎等臨床試驗，目前已獲台灣、美國、歐洲等專利，並技轉衍生新創「仁匯國際」，布局全球牙科與外科市場。（編輯：張若瑤）1140603

郭智輝
經部率團參加SelectUSA 台2家新創獲投資700萬美元助台廠海外布局　經長：美國投資貿易服務中心年底成立
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：