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SpaceX星艦例行測試爆炸起火 馬斯克太空夢再受挫[影]

2025/6/19 19:38（6/19 20:46 更新）
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圖為去年11月SpaceX發射升空的星艦飛船。（路透社）
圖為去年11月SpaceX發射升空的星艦飛船。（路透社）
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（中央社休士頓19日綜合外電報導）德州地方當局指出，億萬富豪馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）巨型火箭「星艦」於發射基地例行測試時，突然爆炸起火燃燒，使他實現人類成為星際物種的太空夢再度受挫。

法新社報導，德州喀茂隆郡（Cameron County）當局在社群平台臉書（Facebook）發文說，星艦36號（Starship 36）在昨天深夜11時過後不久，於星際基地（Starbase）發射場發生「災難性故障並且爆炸」。

貼文中的一段影片顯示，連接在機械臂的這枚巨型火箭，突然竄出火光並產生巨大的爆炸，火勢直竄天際。

SpaceX在社群媒體發文說，這艘火箭當時正在準備第10次試飛，「在星際基地測試台出現重大異常」，但並未詳細說明具體的異常情況。

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Space X補充說：「在整個操作過程中，發射基地周圍始終維持安全淨空區，所有人員都安全。」

該公司強調，這起事件並未對基地附近的居民造成危險，「我們已呼籲民眾在安全作業進行期間，請勿靠近這個區域。」（譯者：林沂鋒/核稿：洪啓原）1140619

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