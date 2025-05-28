加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
吳德榮：鋒面接近今愈晚雨愈大 明防雷擊強風及瞬間強降雨
首頁 / 科技

SpaceX星艦第9次試飛又失敗 預估起火墜印度洋

2025/5/28 09:28（5/28 09:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
科技大亨馬斯克的SpaceX巨型火箭「星艦」27日升空。（路透社）
科技大亨馬斯克的SpaceX巨型火箭「星艦」27日升空。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德州南帕德瑞島27日綜合外電報導）科技大亨馬斯克的太空探索科技公司巨型火箭「星艦」今天升空，進行第9次測試任務時又出狀況，這是SpaceX今年連續第3次星艦任務失敗。

法新社報導，「星艦」（Starship）堪稱有史以來最大、最強大的運載火箭，太空探索科技公司（SpaceX）今天下午6時36分（台灣時間28日上午7時36分）左右在美國德州南部村莊附近的「星際基地」（Starbase）發射。

SpaceX發言人胡歐（Dan Huot）在直播中表示，上節火箭出現燃料外洩及姿態失控問題，因而開始旋轉。

胡歐表示，由於任務控制中心無法再維持方位，星艦很可能會起火燃燒後墜入印度洋。

胡歐稍後又說，SpaceX任務控制中心與上節火箭失去聯繫，星艦在飛越半個地球後失控再入大氣層，很可能在印度洋上空解體。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

胡歐在直播中說：「確認一下，我們在幾分鐘前已正式與星艦失聯，因此第9次試飛到此結束。」

「星艦」先前在「超重型」（Super Heavy）推進器上完成8次整合測試飛行，其中4次成功、4次失敗以爆炸收場。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140528

延伸閱讀
新聞回顧》SpaceX星艦第8次試飛爆炸 碎片影響佛州飛航新聞回顧》SpaceX星艦發射後故障失聯 迫使班機改道完成極地繞地球任務 4人搭SpaceX太空船安返地球美國太空飛行器「藍色幽靈」登陸月球 第2家民營企業締壯舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：