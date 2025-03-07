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SpaceX星艦第8次試飛又爆炸 碎片影響佛州飛航

2025/3/7 11:02
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（中央社德州波卡契卡6日綜合外電報導）科技大亨馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）今天進行星艦火箭第8次測試任務時與星艦失聯，導致衛星部署示範失敗；這是SpaceX今年連續第2次星艦任務失敗。

路透社報導，社群媒體上的影片顯示，星艦（Starship）在太空解體後，碎片在黃昏時分劃過佛羅里達州南部和巴哈馬附近上空，稍早SpaceX的直播畫面則顯示星艦失控翻滾。

高達123公尺的星艦火箭於美東時間今天晚間6時30分（台北時間7日早上7時30分）從SpaceX位於德州波卡契卡（Boca Chica）的火箭設施發射，「超重型」（Super Heavy）第一節推推器按計畫成功返回地面。

但數分鐘後，SpaceX的直播畫面顯示，星艦上節在太空中旋轉，且火箭引擎的視覺化圖像顯示多個引擎熄火，隨後SpaceX確認與星艦失聯。

SpaceX發言人胡歐（Dan Huot）在直播中說：「不幸的是，這上次也發生過，所以我們現在已經有些經驗了。」

因為「太空發射碎片」的關係，美國聯邦航空總署（FAA）對邁阿密、勞德岱堡（Fort Lauderdale）、棕櫚灘（Palm Beach）和奧蘭多等多座機場發布停飛令，至少到美東時間晚間8時。

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這次失敗是SpaceX星艦開發計畫的又一次挫折。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）一直在推動星艦火箭在2025年快速發展。

這次任務是自星艦今年1月測試時在加勒比海上空爆炸以來的首次試飛，任務失敗對馬斯克的開發願景造成打擊。他的目標是打造一枚能將更多衛星送入太空、將人類送上月球和火星的火箭。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140307

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