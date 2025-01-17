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SpaceX星艦發射後故障失聯 迫使班機改道

2025/1/17 11:16
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」火箭今天在德州發射，數分鐘後發生失聯情況，提早結束測試，迫使飛經墨西哥灣的航班改道，以免被可能掉落的碎片砸中。

路透社報導，約37層樓高的大幅升級版「星艦」（Starship）系統於今天美東時間下午5時38分（台灣時間17日上午6時38分）發射，地點在SpaceX位於德州波卡契卡（Boca Chica）的設施，為SpaceX第7次星艦試飛，也是今年第1次，但在發射約8分鐘後失聯。

星艦在升空近4分鐘後，上節火箭一如計畫脫離「超重型」（Super Heavy）推進器，但數分鐘後SpaceX通訊經理胡歐（Dan Huot）在實況轉播中表示，任務團隊與星艦失去聯繫。

胡歐說：「我們與星艦完全失去聯繫，這基本上是告訴我們上節火箭出現異常狀況。」

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不過超重型推進器在升空約7分鐘後返回發射台，按計畫啟動「猛禽」（Raptor）發動機，推進器緩緩降落並與發射台上的巨大機械臂對接，這是SpaceX在3次嘗試中第2次成功回收。

航班追蹤網站Flightradar24顯示，數十個商業航班轉到其他機場或改道，避免可能落下的碎片；佛羅里達州邁阿密和勞德岱堡（Fort Lauderdale）的機場班機起飛也延誤約45分鐘。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140117

#SpaceX
#德州
#星艦
#路透社
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