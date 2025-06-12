CNN：馬斯克懺悔自認太超過 9日曾先致電川普

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）身價億萬的科技富豪馬斯克與美國總統川普日前撕破臉，他今天凌晨發文稱對自己上週所發關於川普的部分貼文感到後悔。兩名消息人士告訴美國有線電視新聞網，在這之前馬斯克曾於9日致電川普。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名知悉討論內容的消息人士說，馬斯克（Elon Musk）與川普的這通電話只進行片刻，在那之前，副總統范斯（JD Vance）與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）都曾在6日與馬斯克分別通過電話，討論川普與馬斯克之間的爭執。

在通了這些電話後，馬斯克不再繼續發動攻擊，刪除他在社群媒體關於川普最具批判性的推文，包括有關已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）及同意建議川普應遭彈劾等推文。今天，馬斯克做出更進一步舉動，在社群平台X上發文稱他的部分推文「太超過了」。

他在X上寫道：「我對自己上週所發布關於川普總統的部分貼文感到後悔，它們太超過了。」

馬斯克與川普9日通話的消息是由「紐約時報」率先報導，而馬斯克與范斯和威爾斯之間的通話，是由「華爾街日報」率先披露。

共和黨籍國會議員與川普的知名盟友上週悄悄地聯繫馬斯克，不僅敦促他與川普和解，還鼓勵他支持川普的國內政策法案。

在馬斯克還是川普「第一哥們」期間，川普多名最親近的顧問都與這位科技富豪建立了關係，在川普與馬斯克公開決裂後，他們都利用這層關係，試圖拉攏馬斯克回歸。

這些川普盟友透過簡訊和電話與馬斯克溝通，試圖化解這場爭執，並向馬斯克解釋川普所稱「大而美法案」的必要性，這項法案目前在聯邦參議院面臨阻礙。知悉這些互動的消息人士說，馬斯克對於這些接觸能夠接受，但表達法案中的開支削減仍嫌不夠。

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聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）9日告訴CNN，他與馬斯克保持聯繫，試圖當馬斯克與總統之間的「和事佬」。

這位路易斯安那州共和黨人說：「我覺得氣氛已經緩和下來，我希望這兩人能夠重修舊好。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140612