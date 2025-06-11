馬斯克發文懺悔 稱部分批評川普貼文「太超過」
2025/6/11 16:28（6/11 16:44 更新）
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克今天表示，他對自己上週所發關於總統川普的部分貼文感到後悔，並稱這些發文「太超過」。
路透社報導，馬斯克（Elon Musk）今天在自家社群平台X發文寫道：「我對自己上週所發布關於川普（Donald Trump）總統的部分貼文感到後悔，它們太超過了。」
他沒有明確提到自己指稱的是哪些貼文。
川普與馬斯克上週在社群媒體互相攻訐，電動車大廠特斯拉（Tesla）及太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克稱川普的全面減稅及開支法案是「令人作嘔的可憎之物」。
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川普7日表示兩人的關係已經告終，但之後又改口說，如果馬斯克主動致電給他，他不會介意，且他希望馬斯克一切順利。
馬斯克今天發文懺悔後，特斯拉股價在德國股市一度應聲上漲2.44%。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140611
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