川普稱馬斯克失去理智暫不想聯絡 專心推大而美法案

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，科技大亨馬斯克（Elon Musk）已「失去理智」，但他強調希望擺脫與這位曾交好的億萬富豪決裂陰影，轉而把焦點放在推動他的「大而美法案」。

法新社報導，世界最有錢的馬斯克和世界最有權勢的川普公開決裂，鬧得沸沸揚揚，對相關各層面都有政治與經濟風險。

據白宮官員說法，川普不打算與馬斯克通話，甚至考慮把他在彼此最要好時買的紅色特斯拉（Tesla）易手。馬斯克是電動車大廠特斯拉執行長。

一名白宮高層告訴法新社：「總統今天不打算與馬斯克通話。」另一名官員則透露，馬斯克曾要求通話。

川普告訴美國媒體，現在只想把焦點放在推動他的「大而美法案」。儘管如此，這位現年78歲的共和黨籍總統仍忍不住將矛頭指向馬斯克。馬斯克先前猛烈批評這項法案，成為兩人決裂導火線。

川普的支出法案包含減稅措施，在國會面臨嚴峻挑戰。批評人士說，這項法案不僅將增加美國赤字，還將導致數百萬最貧困美國人民失去醫療保險。

川普在美國廣播公司（ABC）電話訪問中被問及馬斯克時說：「你是指那個失去理智的人嗎？」還說他「不是很有興趣」與馬斯克講話。

之後川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時又說，馬斯克已「失控」；美國有線電視新聞網（CNN）則引述川普的話，說他「腦袋裡根本沒在想伊隆（馬斯克）…這可憐的傢伙有問題」。

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馬斯克一週前才剛離開政府效率部（DOGE），川普當時還為他舉行隆重歡送會。

馬斯克在政府效率部工作4個月，推動削減成本。馬斯克5月底告訴美媒，他認為後來的狀況「有點不公平」，因為政府效率部變成所有問題的「代罪羔羊」，只要有任何裁減，無論是否屬實，每個人都會怪罪政府效率部。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140607