川普馬斯克隔空交火 共和黨議員憂波及期中選舉

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普和科技大亨馬斯克本週隔空交火，共和黨國會議員紛紛試圖躲開，部分議員說他們希望兩人的爭鬥能平息，以免波及他們明年期中選舉保住多數的機會。

路透社報導，共和黨聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）說：「這根本無濟於事。出現分歧時，分裂的團隊也難有好表現。」貝肯的內布拉斯加州選區經常是眾議員選戰最激烈的地區之一。

曾在美國空軍服役30年的貝肯說：「我是軍人出身，當過5次指揮官。如果團隊分裂，大事不妙。」

世界首富馬斯克（Elon Musk）是去年大選最大金主，也是川普白宮中的重要人物。馬斯克在政府效率部（DOGE）推動削減聯邦政府開支，引發爭議。他上週離開政府效率部，川普當時還為他舉行隆重歡送會。

然而兩人本週就一項大規模減稅和支出法案公開爭執，昔日哥倆好情誼煙消雲散。川普形容這是「大而美法案」，馬斯克則抨擊這項法案很可能會讓聯邦政府現有36.2兆美元債務雪上加霜。

馬斯克認為川普應被彈劾，並公開表示考慮成立新政黨。川普所屬的共和黨在聯邦參眾兩院均占多數，不太可能彈劾他，但有共和黨國會議員表示擔憂兩人的嫌隙會影響明年期中選舉選情。

共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）說：「我不認為在網路上開砲是處理任何歧見的好方法，尤其彼此都有對方手機號碼…因此我希望此事能夠解決。」葛林曾在社群媒體上發表煽動性言論，但通常是針對民主黨對手。

許多民主黨國會議員正面臨如何奪回國會主導權的問題，對川普與馬斯克撕破臉幸災樂禍。

民主黨聯邦眾議員麥布萊德（Sarah McBride）說：「我對他們兩人深感同情。」

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眾議院少數黨領袖、民主黨籍的傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）被問到共和黨內鬨是否有助他們的政治前景時說：「我可以肯定地說，極端和魯莽的預算、共和黨的稅務騙局、川普大而醜法案，將成為期中選舉期間，民主與共和兩黨眾議員之間高下立判的核心部分。」

Axios新聞網引述線上民調機構「輿觀」（YouGov）一份調查顯示，在共和黨受訪者裡，71%的人會站在川普這邊，12%川、馬兩人都不挺，會站在馬斯克這邊的只有6%。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140607