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馬斯克與川普翻臉後提議成立「美國黨」稱為中間派發聲

2025/6/7 15:00（6/7 15:42 更新）
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美國總統川普（前）與特斯拉執行長馬斯克（後）。（路透社）
美國總統川普（前）與特斯拉執行長馬斯克（後）。（路透社）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）科技大亨馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普因政府的預算調和法案「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）翻臉後，馬斯克今天提議成立新政黨。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，馬斯克昨天在社群平台X發起投票，詢問美國是否需要一個新派系以推出政治候選人。

馬斯克引用自己調查的數據寫道：「人民發聲了。美國需要一個新政黨來代表80%的中間派！正好也有80%的人同意。這就是命運。」

他接著提到新政黨可能採用的名稱：「美國黨」（The America Party）。

馬斯克近日批評川普打算按照法案中的提議，讓美國增加4兆美元國債。

馬斯克說，這會「破壞」他先前在政府效率部（DOGE）大力刪減開支所獲得的所有成果。

然而川普說，身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克是因政府刪減電動車獎勵措施才心生不滿，而不是針對法案中的其他條文。

川普在橢圓形辦公室對記者說：「伊隆（馬斯克）比幾乎在座任何人都更清楚這項法案的內部運作…他當時沒有意見。」

川普還說：「他突然就有了意見，而且他是在發現我們必須刪掉電動車強制令（EV mandate）的時候才有意見，因為那價值數十億又數十億美元。」

馬斯克在川普今年1月開始再次執政後，曾擔任白宮顧問數月時間，他在X平台一則稱川普應被彈劾、由副總統范斯（JD Vance）取而代之的貼文下方回覆「對」。川普也曾公開質疑馬斯克一卸下政府職務就抨擊他領導能力的動機。

川普說：「我不在乎伊隆反對我，但他早在幾個月前就該這麼做。這是歷來向國會提交的最偉大法案之一，刪減開支的金額創下紀錄，達1.6兆美元，減稅規模也是歷來最大。如果不通過這項法案，就會增稅68%，還有其他比這更糟糕的事。這一團亂不是我造成的，我只是來收拾它。這讓我們的國家走上偉大的道路。讓美國再次偉大！」

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佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員帕卓尼斯（Jimmy Patronis）對於馬斯克說要成立「美國黨」的說法存疑，他認為馬斯克與川普很快會和好。

帕卓尼斯接受媒體訪問時說：「馬斯克不會成立新政黨…川普知道人有時會和信任、喜歡、視為朋友的人鬧翻，這在華府是常有的事。所以再一次，記住我說的話，他們大概一個月後又會玩在一起。」（譯者：曾依璇/核稿： 劉淑琴）1140607

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