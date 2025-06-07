川普馬斯克命運交織 美媒揭兩人衝突未升溫關鍵

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）美國總統川普與科技億萬富豪馬斯克公開反目後，衝突未進一步升溫。美媒今天指出，川普是全球最有政治影響力的人，而馬斯克是全球首富，兩人命運緊緊交織，情況有如冷戰「相互保證毀滅」嚇阻奏效，沒有爆發「核戰」。

川普（Donald Trump）上週才在白宮舉行記者會，歡送卸下特殊政府雇員身分的馬斯克（Elon Musk），但兩人政治緊密結盟昨天宣告瓦解。先是川普表示，馬斯克這位前幕僚暨最大金主對他的批評令他「非常失望」，隨後兩人隔空交火，在社群媒體上發文互罵。

依川普說法，由於新的美國政府支出法案計劃終止對電動車的補助，導致馬斯克狂怒而引爆衝突。川普揚言取消馬斯克與美國政府的合約，這些合約估計價值180億美元（約新台幣5400億元）；馬斯克則威脅終止重要的美國太空船計畫作為報復。

這場美國總統與科技大亨戲劇性的唇槍舌戰立即攻占全球各大媒體版面。而過了一天，川普似乎有意冷處理，他下午被媒體問及對馬斯克的看法時僅表示，自己忙著處理中國、俄羅斯、伊朗議題及其他事情，「我沒在想關於伊隆．馬斯克的事，只希望他一切安好」。

美國政治新聞媒體Politico報導，川普和馬斯克激烈衝突後，白宮形容今天情況「和緩」。不過，川普盟友們卻對衝突可能隨時再爆發而感到不安，有人就說，「這讓我想到冷戰：相互保證毀滅（mutual assured destruction）」。

儘管兩人似乎已從對抗邊緣退回，部分白宮官員和川普盟友私下也承認一個令人不安的現實：川普是全球最具政治影響力的人，馬斯克則是全世界最富有的人，他們的命運已變得密不可分。

報導指出，馬斯克需要美國政府的合約來維持旗下企業的運作，美國同樣也需要馬斯克公司提供的服務。

川普在去年美國總統大選獲得壓倒性勝利，也在社群媒體上擁有大批追隨者，手中握有一個能在任何時刻摧毀馬斯克企業、導致股價暴跌的平台。而馬斯克不僅擁有社群平台X，更是去年共和黨最大政治金主，握有足以打亂總統立法議程的龐大影響力，這對美國經濟未來、川普的政治遺產及共和黨在國會的多數地位，都有很大影響。

至少在某種程度上，這些因素是川普盟友認為雙方衝突並未升級的原因。其中一位盟友形容，「相互保證毀滅嚇阻起了作用，沒有發生核戰」。

馬斯克在旗下電動車廠特斯拉股價下跌，以及川普威脅要取消和太空探索科技公司（SpaceX）的合約，讓財務風險變得明顯後，暗示有意言和。另外，川普顧問和國會領袖們很可能會敦促他重新專注推動他的大型法案，若持續激怒馬斯克，恐讓這項立法變得更加困難。

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除了特斯拉之外，馬斯克旗下企業還包括與政府簽有合約的SpaceX及其衛星部門「星鏈」（Starlink）。馬斯克的太空業務在美國政府太空計畫中具有關鍵地位。

報導指出，即使某些緊張情緒仍持續在檯面下醞釀，川普陣營內的盟友仍希望他和馬斯克能言歸於好。一位曾和馬斯克共事的川普長期友人表示，「馬斯克不是妄想的人，他了解自己、了解川普，他們會和好的」。（編輯：田瑞華）1140607